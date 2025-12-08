КОНТЕ: «Наполи демонстрирует невероятные результаты»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте похвалил команду за победу над «Ювентусом» (2:1) в 14-м туре Серии А.

«Игроки заслуживают всех похвал, мы можем только поблагодарить их. В этот чрезвычайно сложный период, когда в распоряжении так мало игроков, команда демонстрирует невероятные результаты.

Каждый, кто выходит на поле, проявляет характер и ответственность. Игроки сильно прибавили в этом плане, и я горжусь ими, потому что они понимали, что мы делаем, осознавали сложность момента и показывали выдающуюся игру.

Скотт [Мактоминей] и другие выполняют выдающуюся работу, беря на себя ответственность и продолжая трудиться. Элиф Элмаз, впервые начавший матч в стартовом составе Серии А в полузащите, показал великолепную игру, ведь до этого он выступал только в Кубке Италии, и то на позиции «десятки».

К счастью, у Лоботки лишь небольшая травма, и мы рассчитываем, что ему потребуется 10–15 дней на восстановление – могло быть и хуже. Я решил дать ему отдохнуть в матче с «Кальяри», чтобы избежать проблем, но он почувствовал боль на разминке. Несмотря на трудности, мы находим решения, и я хочу поблагодарить свой штаб и игроков. Чувствуется правильный настрой, единство и желание держаться вместе в этот сложный период. Нам нужно найти правильный путь и следовать ему. Я могу только сказать спасибо этим ребятам.

Каждая игра имеет свои этапы, и если мы можем прессинговать высоко, мы должны это делать, чтобы не сидеть в обороне и не терять опору. Я считаю, что защита при высоком давлении помогает минимизировать риски – сегодня «Ювентус» нанес всего два удара в створ. Мы показали огромную энергию и тактическую точность, а также несколько впечатляющих комбинаций, подготовленных на тренировках.

Мы играли с «Аталантой», «Ромой» и «Ювентусом» – сильными соперниками – в критической ситуации и выиграли все матчи. Я до сих пор поражен энергией и энтузиазмом, которые игроки вкладывают в игру.

Теперь нам нужно отдохнуть, ведь впереди два дня, а затем мы сыграем в Португалии против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Мы должны максимально подготовиться к этому матчу, потому что команде нужен физический отдых для восстановления», – сказал Конте DAZN Italia.