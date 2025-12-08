Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОНТЕ: «Наполи демонстрирует невероятные результаты»
Италия
08 декабря 2025, 05:08 | Обновлено 08 декабря 2025, 05:09
36
0

КОНТЕ: «Наполи демонстрирует невероятные результаты»

Тренер похвалил команду за победу над Ювентусом

08 декабря 2025, 05:08 | Обновлено 08 декабря 2025, 05:09
36
0
КОНТЕ: «Наполи демонстрирует невероятные результаты»
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте похвалил команду за победу над «Ювентусом» (2:1) в 14-м туре Серии А.

«Игроки заслуживают всех похвал, мы можем только поблагодарить их. В этот чрезвычайно сложный период, когда в распоряжении так мало игроков, команда демонстрирует невероятные результаты.

Каждый, кто выходит на поле, проявляет характер и ответственность. Игроки сильно прибавили в этом плане, и я горжусь ими, потому что они понимали, что мы делаем, осознавали сложность момента и показывали выдающуюся игру.

Скотт [Мактоминей] и другие выполняют выдающуюся работу, беря на себя ответственность и продолжая трудиться. Элиф Элмаз, впервые начавший матч в стартовом составе Серии А в полузащите, показал великолепную игру, ведь до этого он выступал только в Кубке Италии, и то на позиции «десятки».

К счастью, у Лоботки лишь небольшая травма, и мы рассчитываем, что ему потребуется 10–15 дней на восстановление – могло быть и хуже. Я решил дать ему отдохнуть в матче с «Кальяри», чтобы избежать проблем, но он почувствовал боль на разминке. Несмотря на трудности, мы находим решения, и я хочу поблагодарить свой штаб и игроков. Чувствуется правильный настрой, единство и желание держаться вместе в этот сложный период. Нам нужно найти правильный путь и следовать ему. Я могу только сказать спасибо этим ребятам.

Каждая игра имеет свои этапы, и если мы можем прессинговать высоко, мы должны это делать, чтобы не сидеть в обороне и не терять опору. Я считаю, что защита при высоком давлении помогает минимизировать риски – сегодня «Ювентус» нанес всего два удара в створ. Мы показали огромную энергию и тактическую точность, а также несколько впечатляющих комбинаций, подготовленных на тренировках.

Мы играли с «Аталантой», «Ромой» и «Ювентусом» – сильными соперниками – в критической ситуации и выиграли все матчи. Я до сих пор поражен энергией и энтузиазмом, которые игроки вкладывают в игру.

Теперь нам нужно отдохнуть, ведь впереди два дня, а затем мы сыграем в Португалии против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Мы должны максимально подготовиться к этому матчу, потому что команде нужен физический отдых для восстановления», – сказал Конте DAZN Italia.

По теме:
Спаллетти подвел итоги поражения Ювентуса от Наполи
Наполи – Ювентус – 2:1. Как Хойлунд оформил дубль. Видео голов и обзор
Матч Лацио – Болонья запомнился интересным статистическим фактом
Наполи Ювентус Антонио Конте Наполи - Ювентус Серия A Скотт Мактоминей
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Футбол | 07 декабря 2025, 12:22 0
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги

7 декабря перестало биться сердце Владимира Анатольевича Сысенко

Матч с желто-красным оттенком. Рух во Львове обыграл Полесье
Футбол | 07 декабря 2025, 20:02 20
Матч с желто-красным оттенком. Рух во Львове обыграл Полесье
Матч с желто-красным оттенком. Рух во Львове обыграл Полесье

Львовяне прервали десятиматчевую беспроигрышную серию житомирской команды

Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции
Футбол | 08.12.2025, 03:02
Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции
Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Футбол | 07.12.2025, 16:55
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07.12.2025, 08:57
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 64
Футбол
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 8
Футбол
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
06.12.2025, 02:02
Бокс
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 3
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем