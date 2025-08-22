Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол Фабиана Руиса принес ПСЖ победу над Анже. Забарный остался в резерве
Чемпионат Франции
ПСЖ
22.08.2025 21:45 – FT 1 : 0
Анже
Франция
22 августа 2025, 23:41 | Обновлено 23 августа 2025, 00:23
Гол Фабиана Руиса принес ПСЖ победу над Анже. Забарный остался в резерве

ПСЖ одержал вторую победу и лидирует в чемпионате Франции с 6 очками

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 августа состоялся стартовый матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

ПСЖ переиграл Анже (1:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Вечером 22 августа состоялся стартовый матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, остался в резервном составе парижской команды.

В первом тайме на 27-й минуте, Усман Дембеле не реализовал пенальти для хозяев поля.

На 50-й минуте Фабиан Руис открыл счет для ПСЖ, и этот гол оказался единственный в матче (1:0).

ПСЖ одержал вторую победу и лидирует в чемпионате Франции с 6 очками из 6.

Лига 1. 2-й тур, 22 августа

ПСЖ – Анже – 1:0

Гол: Фабиан Руис, 50

Незабитый пенальти: Дембеле, 27

ПСЖ: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невес (Заир-Эмери, 66), Витинья, Руис, Дуэ (Мбайе, 77), Дембеле (Ли Кан Ин, 81), Баркола (Рамуш, 67)

Анже: Коффи, Аркю, Камара, Лефор, Раолисоа (Биюмла, 77), Бельхдим (Машин, 87), Куркуль (Капель, 46), Белькебла, Экоми (Анен, 77), Леполь, Шериф (Аллевина, 62)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Фабиан Руис, 50 мин

Фотогалерея

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (ПСЖ).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
