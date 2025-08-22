Франция22 августа 2025, 23:12 | Обновлено 22 августа 2025, 23:14
ВИДЕО. После перерыва Фабиан Руис открыл счет в матче ПСЖ против Анже
Украинский защитник Илья Забарный заявлен в резервном составе ПСЖ
22 августа 2025, 23:14
Вечером 22 августа проходит матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
Команды ПСЖ и Анже встречаются на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, заявлен в резервном составе парижской команды.
На 50-й минуте Фабиан Руис открыл счет в матче ПСЖ против Анже (1:0).
ГОЛ! 1:0. Фабиан Руис, 50 мин
