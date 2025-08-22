Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. После перерыва Фабиан Руис открыл счет в матче ПСЖ против Анже
Франция
22 августа 2025, 23:12 | Обновлено 22 августа 2025, 23:14
ВИДЕО. После перерыва Фабиан Руис открыл счет в матче ПСЖ против Анже

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в резервном составе ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 августа проходит матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды ПСЖ и Анже встречаются на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, заявлен в резервном составе парижской команды.

На 50-й минуте Фабиан Руис открыл счет в матче ПСЖ против Анже (1:0).

ГОЛ! 1:0. Фабиан Руис, 50 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
