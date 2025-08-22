ВИДЕО. После перерыва Фабиан Руис открыл счет в матче ПСЖ против Анже

Вечером 22 августа проходит матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды ПСЖ и Анже встречаются на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, заявлен в резервном составе парижской команды.

На 50-й минуте Фабиан Руис открыл счет в матче ПСЖ против Анже (1:0).

ГОЛ! 1:0. Фабиан Руис, 50 мин

