Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Мы выиграли 5 трофеев за год, а хотим еще большего»
Чемпионат Франции
ПСЖ
22.08.2025 21:45 – FT 1 : 0
Анже
Франция
23 августа 2025, 04:59 | Обновлено 23 августа 2025, 05:16
Луис ЭНРИКЕ: «Мы выиграли 5 трофеев за год, а хотим еще большего»

Коуч ПСЖ прокомментировал победу в матче Лиги 1 против Анже

ПСЖ. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий после победы над «Анже» со счетом 1:0 на «Парк де Пренс» в матче 2-го тура Лиги 1:

«Это очень особенное ощущение. Играть дома, при поддержке наших болельщиков, всегда по-другому. Это прекрасно. В целом этот матч был положительным: мы выиграли, а соперник почти не атаковал.

Мы очень хорошо прессинговали после потери мяча, и я думаю, что создали достаточно моментов для победы, так что мы довольны. Всегда сложно играть против команд, которые так хорошо защищаются. Было трудно, но мы рады и должны двигаться дальше.

Пять трофеев ПСЖ в 2025 году? Эти пять трофеев – это воспоминания этого года, но мы должны оставаться сосредоточенными на том, чтобы работать и выигрывать как можно больше крупных трофеев. Это наша цель.

Было прекрасно увидеть фото и отпраздновать с нашими фанатами, но мы хотим большего и должны быть амбициозными. Мы выиграли пять трофеев и попытаемся завоевать еще больше».

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (ПСЖ).
