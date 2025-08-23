Вечером 22 августа состоялся стартовый матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

ПСЖ переиграл Анже (1:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, остался в резервном составе парижской команды.

В первом тайме на 27-й минуте, Усман Дембеле не реализовал пенальти для хозяев поля.

На 50-й минуте Фабиан Руис открыл счет для ПСЖ, и этот гол оказался единственный в матче (1:0).

ПСЖ одержал вторую победу и лидирует в чемпионате Франции с 6 очками из 6.

Лига 1. 2-й тур, 22 августа

ПСЖ – Анже – 1:0

Гол: Фабиан Руис, 50

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Фабиан Руис, 50 мин