ПСЖ – Анже – 1:0. Дембеле не забил пенальти. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Франции
Вечером 22 августа состоялся стартовый матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
ПСЖ переиграл Анже (1:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, остался в резервном составе парижской команды.
В первом тайме на 27-й минуте, Усман Дембеле не реализовал пенальти для хозяев поля.
На 50-й минуте Фабиан Руис открыл счет для ПСЖ, и этот гол оказался единственный в матче (1:0).
ПСЖ одержал вторую победу и лидирует в чемпионате Франции с 6 очками из 6.
Лига 1. 2-й тур, 22 августа
ПСЖ – Анже – 1:0
Гол: Фабиан Руис, 50
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Фабиан Руис, 50 мин
События матча
