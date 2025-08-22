Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ – Анже. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
22.08.2025 21:45
Прогноз
22 августа 2025, 03:41
ПСЖ – Анже. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 22 августа в 21:45 по Киеву

22 августа на Парк де Пренс пройдет матч 2-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Анже. Поединок начнется в 21:45 по европейскому времени.

ПСЖ

Команда наконец-то добилась выполнения своей давней цели. Луис Энрике со второй попытки выиграл Лигу чемпионов, хотя начинали выступления в том турнире достаточно посредственно. Ну, а на внутренней арене гранд взял все трофеи. Увенчать триумфальный 2024/2025 могли на клубном чемпионате мира. Но, спокойно дойдя до финала, там вдруг развалилось, крупно уступив Челси. Новым провалом мог стать Суперкубок УЕФА, где до 85-й минуты проигрывали другим англичанам, Тоттенхэму. Но там успели сровнять на 2:2, а потом выиграли серию пенальти.

Тогда в воротах уже стоял новый голкипер, Шевалье - Доннарумме явно указали на дверь. А в воскресенье дебютировал и Забарный, за которым охотились практически целый год, и закончили сагу покупкой у Борнмута в августе. Там все закончилось сухой победой, хотя вряд ли 1:0 с Нантом кого-то серьезно впечатлили.

Анже

Клуб особенно ничем не выделяется. В 2017-м году только второй раз в истории он вышел в финал кубка, но снова проиграл. Удавалось худо-бедно держаться в Лиге 1. В позапрошлом году все же состоялся вылет во второй дивизион. Но потом сразу же вернулись. А по итогам прошлого розыгрыша в элитной лиге новичок набрал тогда десять побед и 36 очков. Этого хватило, чтобы закончить на комфортном четырнадцатом месте.

Сейчас подопечные Александра Дюже смогли начать с победы. В стартовом туре принимали амбициозного новичка, ФК Париж. И, забив усилиями Леполя уже на девятой минуте, потом удержали это преимущество, хотя в начале второго тайма остались в меньшинстве после удаления Мутона.

Статистика личных встреч

В последний раз Анже брал ничью аж в 2015-м году. После этого, уже 18 раз, выигрывал столичный гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы фаворита. Но он входит в сезон не в лучшем виде. Ставим на то, что в итоге тут будет меньше 4,0 голов (коэффициент - 1,74).

ПСЖ
22 августа 2025
21:45
Анже
