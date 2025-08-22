22 августа состоится матч второго тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Анже.

Поединок пройдет на стадионе Парк де Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе парижан выступает украинский центральный защитник Илья Забарный.

В первом туре ПСЖ переиграл Нант 1:0, а Анже одолел ФК Париж 1:0.

ПСЖ – Анже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.