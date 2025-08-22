Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Анже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
ПСЖ
22.08.2025 21:45 - : -
Анже
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
22 августа 2025, 04:47 |
14
0

ПСЖ – Анже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги 1 22 августа в 21:45 по Киеву

22 августа 2025, 04:47 |
14
0
ПСЖ – Анже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

22 августа состоится матч второго тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Анже.

Поединок пройдет на стадионе Парк де Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе парижан выступает украинский центральный защитник Илья Забарный.

В первом туре ПСЖ переиграл Нант 1:0, а Анже одолел ФК Париж 1:0.

ПСЖ – Анже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ПСЖ – Анже. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
ПСЖ принял решение о своем игроке. Ему ищут новый клуб
ПСЖ Анже Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу смотреть онлайн Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Футбол | 21 августа 2025, 07:47 4
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов

«Милан» готов отдать Юнуса Мусу и Давида Бартезаги ради форварда сборной Украины

Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Футбол | 21 августа 2025, 22:52 33
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье

Должно произойти огромное чудо, чтобы ответная игра не стала просто формальностью

Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Футбол | 21.08.2025, 07:15
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21.08.2025, 07:48
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
ВИДЕО. Было близко: новичок Шахтера не попал по мячу перед пустыми воротами
Футбол | 22.08.2025, 04:08
ВИДЕО. Было близко: новичок Шахтера не попал по мячу перед пустыми воротами
ВИДЕО. Было близко: новичок Шахтера не попал по мячу перед пустыми воротами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 20
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я уже говорил это Владимиру Кличко, он никого не ждет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я уже говорил это Владимиру Кличко, он никого не ждет»
20.08.2025, 00:58
Бокс
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 9
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем