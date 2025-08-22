ПСЖ – Анже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги 1 22 августа в 21:45 по Киеву
22 августа состоится матч второго тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Анже.
Поединок пройдет на стадионе Парк де Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе парижан выступает украинский центральный защитник Илья Забарный.
В первом туре ПСЖ переиграл Нант 1:0, а Анже одолел ФК Париж 1:0.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
