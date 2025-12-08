Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: защитник Динамо близок к переходу в другую команду
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 05:09 | Обновлено 08 декабря 2025, 05:14
Василий Буртник может уйти в аренду в зимнее трансферное окно

ФК Динамо Киев. Василий Буртник

Киевское Динамо в зимний трансферный период может расстаться с 23-летним защитником Василием Буртником.

Футболист, контракт которого принадлежит тернопольской Ниве, так и не получил шанса в первой команде киевского клуба. С момента перехода, который состоялся на правах аренды, он не провел за бело-синих ни одного поединка.

Буртник уже этой зимой может сменить команду, чтобы получить игровую практику. К нему проявляют интерес два клуба Первой лиги, названия которых не сообщаются, а также один клуб УПЛ, который рассматривает трансфер для усиления обороны.

«Динамо» сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 23 очка.

Николай Степанов Источник: Sportarena
