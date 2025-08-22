Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  6:0 и хет-трик Кейна. Бавария уничтожила РБ Лейпциг в 1-м туре Бундеслиги
Чемпионат Германии
Бавария
22.08.2025 21:30 – FT 6 : 0
РБ Лейпциг
Германия
22 августа 2025, 23:30 | Обновлено 22 августа 2025, 23:42
6:0 и хет-трик Кейна. Бавария уничтожила РБ Лейпциг в 1-м туре Бундеслиги

Мюнхенский клуб успешно стартовал в сезоне 2025/26 чемпионата Германии

6:0 и хет-трик Кейна. Бавария уничтожила РБ Лейпциг в 1-м туре Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine.

22 августа проходит матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.

Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча началась в 21:30 по киевскому времени. Подопечные Венсана Компани не заметили сопротивления соперника и разгромили его со счетом 6:0.

В первом тайме в воротах РБ Лейпциг побывало три мяча – дубль на свой счет записал Олисе, один гол в активе Луиса Диаса, который во время летнего трансферного окна покинул английский «Ливерпуль» и перебрался в Германию.

Во второй половине игры мюнхенский клуб окончательно уничтожил оппонента, а главным героем встречи стал форвард Гарри Кейн. Он забил три гола за 14 минут и сделал счет разгромным.

Немецкая Бундеслига, 1-й тур. 22 августа

Бавария – РБ Лейпциг – 6:0

Голы: Олисе, 27, 42, Диас, 32, Кейн, 64, 74, 78

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

