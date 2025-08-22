6:0 и хет-трик Кейна. Бавария уничтожила РБ Лейпциг в 1-м туре Бундеслиги
Мюнхенский клуб успешно стартовал в сезоне 2025/26 чемпионата Германии
22 августа проходит матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.
Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча началась в 21:30 по киевскому времени. Подопечные Венсана Компани не заметили сопротивления соперника и разгромили его со счетом 6:0.
В первом тайме в воротах РБ Лейпциг побывало три мяча – дубль на свой счет записал Олисе, один гол в активе Луиса Диаса, который во время летнего трансферного окна покинул английский «Ливерпуль» и перебрался в Германию.
Во второй половине игры мюнхенский клуб окончательно уничтожил оппонента, а главным героем встречи стал форвард Гарри Кейн. Он забил три гола за 14 минут и сделал счет разгромным.
Немецкая Бундеслига, 1-й тур. 22 августа
Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
Голы: Олисе, 27, 42, Диас, 32, Кейн, 64, 74, 78
