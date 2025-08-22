Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

22 августа официально стартует сезон Бундеслиги, причем ярким матчем Бавария и РБ Лейпциг. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

Бавария

В прошлом сезоне баварцы снова стали чемпионами, но больше трофеев не выигрывали. «Проклятие Кейна» была снято, английский нападающий взял свой первый трофей, футболист даже в этом сезоне с Баварией уже взял суперкубок Германии, благодаря победе над Штутгартом – 2:1.

На клубном чемпионате мира подопечные Венсана Компани смогли дойти до четвертьфинала турнира, где уступили ПСЖ со счетом 0:2, причем с 82-й минуты соперник играл в меньшинстве, а с 90+2 вдевятером, но имея на два футболиста больше, немецкий гранд умудрился пропустить.

Основным приобретением межсезонья стал Луис Диас за 70 млн евро у Ливерпуля, при этом продали за 35 млн Теля Тоттенхэму и за 25 млн Комана в Аль-Наср. Задачи у баварцев привычные, бороться за все трофеи и выигрывать каждый матч.

РБ Лейпциг

«Быки» провалили прошлый сезон, команда выдала провальную концовку в Бундеслиге, пять матчей без побед, из-за чего откатилась на седьмое место. Таким образом, Лейпциг остался не только без Лиги чемпионов, а и без еврокубков в принципе. Не повезло, что идущий ниже Штутгарт выиграл Кубок Германии, поэтому седьмая строчка уже не давала возможность сыграть в Лиге конференций.

Клуб проявлял активности на рынке трансферов, продали Шешко в МЮ за 76,5 млн евро. Лейпциг купил ряд молодых и перспективных футболистов, по 20 млн выложили за Диоманде, Ромуло и Вермирена, 18 млн стоил Бакайоко, 14 млн Максимович. Летом команда получила нового главного тренера Оле Вернера.

Пока сложно сказать в какой форме «быки» предстоящий матч станет серьезной проверкой.

Личные встречи

Сложно вспомнить, когда матчи этих команд получались скучными, в прошлом сезоне в обеих встречах забивалось по шесть мячей, дома Бавария выиграла 5:1, а в гостях сыграла 3:3.

Прогноз

На бумаге хозяева безоговорочные фавориты, хотя Лейпциг не тот сопернику, с которым можно удобно и легко начать сезон.

Возможно, игрокам будет сложно показать свой максимум, но я все-таки жду открытого футбола, с большим количеством опасных моментов, по этой причине считаю проходимой ставку на тотал больше 3,5 голов за 1,76.