Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Бавария
22.08.2025 21:30 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
22 августа 2025, 00:59 |
32
0

Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 22 августа в 21:30 по Киеву

22 августа 2025, 00:59 |
32
0
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

22 августа официально стартует сезон Бундеслиги, причем ярким матчем Бавария и РБ Лейпциг. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

Бавария

В прошлом сезоне баварцы снова стали чемпионами, но больше трофеев не выигрывали. «Проклятие Кейна» была снято, английский нападающий взял свой первый трофей, футболист даже в этом сезоне с Баварией уже взял суперкубок Германии, благодаря победе над Штутгартом – 2:1.

На клубном чемпионате мира подопечные Венсана Компани смогли дойти до четвертьфинала турнира, где уступили ПСЖ со счетом 0:2, причем с 82-й минуты соперник играл в меньшинстве, а с 90+2 вдевятером, но имея на два футболиста больше, немецкий гранд умудрился пропустить.

Основным приобретением межсезонья стал Луис Диас за 70 млн евро у Ливерпуля, при этом продали за 35 млн Теля Тоттенхэму и за 25 млн Комана в Аль-Наср. Задачи у баварцев привычные, бороться за все трофеи и выигрывать каждый матч.

РБ Лейпциг

«Быки» провалили прошлый сезон, команда выдала провальную концовку в Бундеслиге, пять матчей без побед, из-за чего откатилась на седьмое место. Таким образом, Лейпциг остался не только без Лиги чемпионов, а и без еврокубков в принципе. Не повезло, что идущий ниже Штутгарт выиграл Кубок Германии, поэтому седьмая строчка уже не давала возможность сыграть в Лиге конференций.

Клуб проявлял активности на рынке трансферов, продали Шешко в МЮ за 76,5 млн евро. Лейпциг купил ряд молодых и перспективных футболистов, по 20 млн выложили за Диоманде, Ромуло и Вермирена, 18 млн стоил Бакайоко, 14 млн Максимович. Летом команда получила нового главного тренера Оле Вернера.

Пока сложно сказать в какой форме «быки» предстоящий матч станет серьезной проверкой.

Личные встречи

Сложно вспомнить, когда матчи этих команд получались скучными, в прошлом сезоне в обеих встречах забивалось по шесть мячей, дома Бавария выиграла 5:1, а в гостях сыграла 3:3.

Прогноз

На бумаге хозяева безоговорочные фавориты, хотя Лейпциг не тот сопернику, с которым можно удобно и легко начать сезон.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Баварии – 1,25, ничья – 6,72, победа Лейпцига – 9,63. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Возможно, игрокам будет сложно показать свой максимум, но я все-таки жду открытого футбола, с большим количеством опасных моментов, по этой причине считаю проходимой ставку на тотал больше 3,5 голов за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Бавария
22 августа 2025 -
21:30
РБ Лейпциг
Тотал больше 3.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Виктория – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Бавария Бавария - РБ Лейпциг РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Футбол | 21 августа 2025, 07:15 5
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции

«Фенербахче» прекратил переговоры о переходе украинца

Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 00:55 0
Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби
Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби

Киевляне проиграли первый матч 1:3

Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Футбол | 21.08.2025, 08:07
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Бокс | 21.08.2025, 04:54
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
Футбол | 21.08.2025, 19:22
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 13
Другие виды
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 18
Футбол
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
20.08.2025, 01:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем