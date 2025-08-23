Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чудесная вечеринка на Альянц-Арена. Реакция Компани и игроков Баварии
Чемпионат Германии
Бавария
22.08.2025 21:30 – FT 6 : 0
РБ Лейпциг
Германия
Чудесная вечеринка на Альянц-Арене. Реакция Компани и игроков Баварии

Бавария отгрузила 6 мячей в ворота РБ Лейпциг на старте сезона Бундеслиги

Чудесная вечеринка на Альянц-Арене. Реакция Компани и игроков Баварии
ФК Бавария. Венсан Компани

Мюнхенская Бавария обеспечила праздничную атмосферу на «Альянц-Арене», эффектно открыв новый сезон Бундеслиги.

75 тысяч болельщиков стали свидетелями шоу, в котором действующие чемпионы Германии забили шесть голов в ворота РБ Лейпциг и одержали яркую победу (6:0).

Реакция игроков и тренера Баварии после матча против РБ Лейпциг

Главный тренер Винсент Компани: «Энергия и удовольствие были на месте. Надеюсь, фанатам понравилось. Именно ради этого мы играем в футбол. Это была действительно отличная вечеринка на «Альянц-Арене». Мы обсудили три вопроса, но это останется между нами в раздевалке. Перед игрой было много вопросов, и мы ответили на них на поле. Мы оставались спокойными, сосредоточенными на игре и с энергией в игре. Фундамент был на месте. Ребята работали так, как будто еще ничего не выиграли. Если мы продолжим в том же духе, мы выиграем много матчей. Но это всего лишь одна победа здесь. Теперь двигаемся дальше, в среду нас ждет Кубок».

Йошуа Киммих: «Это был очень хороший старт, не только с точки зрения результата, но и того, как мы играли. Мы сохраняли высокий уровень энергии. В начале второго тайма мы были не такими голодными, но снова включились при контратаке на четвертый гол. Это большая разница по сравнению с предыдущими сезонами. Чувствуется, что мы начали с фундамента. Хотя у нас не было длинного предсезонного периода, видно, что у нас есть игровой ритм. Победа 6:0 – это настоящая заявка. Хорошее, но и сложное в футболе – это то, что нужно подтверждать каждые три дня. В среду начинаем снова с 0:0».

Гарри Кейн: «Это был действительно очень хороший матч. Мы хотели заявить о себе с самого начала, играя первыми дома в Бундеслиге, и, думаю, мы это сделали. Игра всех – от защиты до атаки – была на высоком уровне, и мы были клинически точны перед воротами. При 6:0 жаловаться не приходится. Теперь переключаемся на следующую задачу. На перерыве, при счете 3:0, я сказал себе, что нужно забить, так что было приятно добавить несколько голов во втором тайме».

Леон Горецка: «Я бы не сказал, что соперник был плох. Думаю, мы отдали все силы. Играть первыми здесь, на «Альянц-Арене» – неблагодарное дело. Сегодня мы просто сыграли очень хорошо. Это был идеальный старт. Когда команда входит в ритм, она действительно входит в ритм. Потом подключается стадион, подключаются фанаты. Сегодня было видно, что мы очень голодны в работе против мяча. Было много высоких потерь владения, и тогда быстро можно добраться до ворот соперника».

Джонатан Та: «Мы очень хорошо начали матч, сохраняли концентрацию на протяжении всей игры и оставались голодными. Самое главное – сосредоточиться на себе и на том, что происходит на поле. Сегодня мы показали, что готовы к любым ситуациям. Чувствую себя здесь очень хорошо и действительно наслаждаюсь игрой».

Реакция РБ Лейпциг

Марсель Шефер (спортивный директор): «Мы, конечно, знали, насколько сложной будет игра. Но первый тайм особенно был жестко разочаровывающим для нас. У Баварии невероятное качество. Это горькая пилюля, но счет в итоге заслуженный».

Оле Вернер (главный тренер): «Разочарование. Безусловно катастрофическое выступление. Нам не удалось сыграть как команда. В начале мы хорошо защищались, но не смогли создать достаточно моментов для спасения. Гол, который мы пропустили, был слишком простым. Впереди много работы».

Дэвид Раум (капитан): «Это была катастрофа, самый худший сценарий. У нас были большие планы, в начале все шло хорошо, но потом просто один удар за другим. Нельзя допустить, чтобы мы развалились, как во втором тайме. Мы проиграли слишком много один-в-один. В Мюнхене так не проходит».

Николас Зайвальд (полузащитник): «Сегодня мы увидели, над чем нужно работать, чего нам не хватает, и что мы не можем реально сдержать Баварию. Сейчас мы играем в каком-то смысле «половинчатый» футбол – без настоящего давления впереди, но и не сидим в обороне. Это позволило Баварии играть в свой футбол, даже если временами мы хорошо защищались».

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
Кейн занимает 7 место среди всех бомбардиров-легионеров в истории Баварии
Жоау НЕВЕШ: «Лучшие матчи ПСЖ – дома, с фанатами. Невероятна атмосфера»
Луис ЭНРИКЕ: «Мы выиграли 5 трофеев за год, а хотим еще большего»
Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн РБ Лейпциг видео голов и обзор Бавария - РБ Лейпциг Йозуа Киммих Леон Горецка Джонатан Та Венсан Компани пресс-конференция Давид Раум
Николай Степанов Источник: ФК Бавария
