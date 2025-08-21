22.08.2025 21:30 - : -
21 августа 2025, 21:35
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 августа в 21:30 поединок Бундеслиги
Обновлено 21 августа 2025, 21:36
В субботу, 22 августа, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «РБ Лейпциг».
Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария – РБ ЛейпцигСмотреть трансляцию
