  4. Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Бавария
22.08.2025 21:30 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
21 августа 2025, 21:35 | Обновлено 21 августа 2025, 21:36
18
0

Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 августа в 21:30 поединок Бундеслиги

21 августа 2025, 21:35 | Обновлено 21 августа 2025, 21:36
18
0
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

В субботу, 22 августа, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «РБ Лейпциг».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бавария – РБ Лейпциг
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг смотреть онлайн Бавария - РБ Лейпциг
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
