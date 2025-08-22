Бавария – РБ Лейпциг – 6:0. Как Кейн оформил хет-трик. Видео голов и обзор
Подопечные Венсана Компани уничтожили соперника в матче первого тура Бундеслиги
22 августа состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.
Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча началась в 21:30 по киевскому времени.
Мюнхенский клуб разгромил соперника со счётом 6:0. Хет-трик оформил Гарри Кейн, дубль на счету Олисе.
Бундеслига, 1-й тур. 22 августа
Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
Голы: Олисе, 27, 42, Диас, 32, Кейн, 64, 74, 78
Видео голов:
ВИДЕО. Олисе открыл счет после передачи Станишича
ВИДЕО. Диас забил в ворота РБ Лейпциг и удвоил преимущество мюнхенской команды
ВИДЕО. Олисе оформил дубль в ворота РБ Лейпциг и сделал счет разгромным
ВИДЕО. Кейн забил и сделал счет 4:0 в матче Бавария – РБ Лейпциг
ВИДЕО. Кейн оформил дубль, Бавария продолжает уничтожать соперника
ВИДЕО. Как остановить Кейна? Форвард оформил хет-трик за 14 минут
События матча
