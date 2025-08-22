Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария – РБ Лейпциг – 6:0. Как Кейн оформил хет-трик. Видео голов и обзор
Чемпионат Германии
Бавария
22.08.2025 21:30 – FT 6 : 0
РБ Лейпциг
Германия
Бавария – РБ Лейпциг – 6:0. Как Кейн оформил хет-трик. Видео голов и обзор

Подопечные Венсана Компани уничтожили соперника в матче первого тура Бундеслиги

Бавария – РБ Лейпциг – 6:0. Как Кейн оформил хет-трик. Видео голов и обзор
Бавария – РБ Лейпциг

22 августа состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.

Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча началась в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мюнхенский клуб разгромил соперника со счётом 6:0. Хет-трик оформил Гарри Кейн, дубль на счету Олисе.

Бундеслига, 1-й тур. 22 августа

Бавария РБ Лейпциг 6:0

Голы: Олисе, 27, 42, Диас, 32, Кейн, 64, 74, 78

Видео голов:

ВИДЕО. Олисе открыл счет после передачи Станишича

ВИДЕО. Диас забил в ворота РБ Лейпциг и удвоил преимущество мюнхенской команды

ВИДЕО. Олисе оформил дубль в ворота РБ Лейпциг и сделал счет разгромным

ВИДЕО. Кейн забил и сделал счет 4:0 в матче Бавария РБ Лейпциг

ВИДЕО. Кейн оформил дубль, Бавария продолжает уничтожать соперника

ВИДЕО. Как остановить Кейна? Форвард оформил хет-трик за 14 минут

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария РБ Лейпциг Бавария - РБ Лейпциг видео голов и обзор
