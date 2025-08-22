22 августа состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.

Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча началась в 21:30 по киевскому времени.

Мюнхенский клуб разгромил соперника со счётом 6:0. Хет-трик оформил Гарри Кейн, дубль на счету Олисе.

Бундеслига, 1-й тур. 22 августа

Бавария – РБ Лейпциг – 6:0

Голы: Олисе, 27, 42, Диас, 32, Кейн, 64, 74, 78

