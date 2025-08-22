Сразу оговорюсь: от «Полесья» я и не ждал подвига в игре против «Фиорентины». Если подвига не ждал и сам наставник «волков» Руслан Ротань, заявивший после матча, что «счет 3:0 говорит о классе «Фиорентины», то почему рядовой болельщик должен был ждать чего-то хорошего.

Вот и не ждал. Уж извините. Уж слишком разный уровень двух команд. Уж слишком «Полесье» обреченным выглядело. Уже на старте беззубые «волки» фактически выбросили белый флаг.

Ну, хотя бы есть, против кого выбрасывать. Против именитого итальянского коллектива, который недавно дважды подряд был финалистом Лиги конференций.

Да и вообще, житомирская команда в качестве нашей «третьей еврокубковой силы» заслуживает хотя бы минимальных лестных комментариев за проход сразу двоих оппонентов и выход в решающую стадию квалификации. Не по Сеньке шапка в той решающей стадии. Это констатация, и с подобным ничего не поделаешь. Разве что повторишь вслед за Русланом Петровичем: «счет 3:0 говорит о классе «Фиорентины».

ФК Фиорентина

Ну, а далее – жуткая жуть. Это я о «Шахтере» и «Динамо». Два наши ведущие клубы на евроарене превращаются в посмешище. Безусловно, в большей степени это обидное определение касается динамовцев, но и «Шахтер» ведь ничего не сумел предпринять, дабы можно было бы думать иначе.

Практически в любой ситуации можно найти звонкие отговорки, которые при минимуме манипуляций можно преподнести как объективные нюансы и трудности. «Шахтер» потерял из-за травмы своего ведущего футболиста (Кевина), из-за чего не смог пройти «Панатинаикос», пенальти – это все равно лотерея, «Серветт» ничем не отличался от «Эпицентра», с которым «горняки» встретились на старте УПЛ и едва смогли взломать эшелонированную защиту. Да и снова травмы – Невертон и Элиас.

Только вот подобные «объективные нюансы и трудности» все равно не перестают быть отмазками, ведь подобное «добро» есть у практически каждого соперника.

Что, чего-то такого не было у «Серветта»? Так там еще больше проблем и неразберих. Потеряли сразу нескольких лидеров в межсезонье, а затем, после трех подряд поражений, потеряли главного тренера. Затем потеряли временно исполняющего обязанности главного тренера. Тоже из-за поражения.

В итоге, стартовав с квалификации Лиги чемпионов, оказались в квалификации Лиги конференций. Старт в чемпионате Швейцарии тоже провален. Одна радость: сумели завлечь действительно стоящего тренера – француза Гурвеннека. Но все равно против «бегущего», злого и мотивированного «Шахтера» наличия одного козыря казалось весьма мелким аргументом.

Но на поверку оказалось, что мощь, баланс и функциональная готовность нынешнего «Шахтера» - это, мягко говоря, преувеличение. Ибо, когда команда готовилась в фактически идеальных условиях – в Словении, и играла лишь в еврокубках, то у тренерского штаба Арды Турана получалось сводить «дебет с кредитом».

Но стоило бронзовому призеру минувшего первенства УПЛ стартовать на внутренней арене, как на Арду Турана и его команду посыпались всяческие проблемы. Оказалось, что и против разыгравшихся бразильцев можно найти противоядие. Оказалось, что у Судакова игровые проблемы. Оказалось, что проблемы защиты «Шахтера» с приходом турецкого специалиста не улетучились. Оказалось, что взламывать эшелонированную защиту «Шахтер» и дальше не умеет, ограничиваясь холостым владением мяча.

А еще оказалось, что Арда Туран – и не волшебник вовсе. Возможно, он и на правильном пути, он еще учится, посему ошибки обязательны, но уж слишком бросается в глаза академичность его подопечных.

В двух играх против греческого вице-чемпиона подопечные турецкого тренера бились головой о стенку, и в первом матче против швейцарского вице-чемпиона продолжили свое нехитрое и бесполезное занятие.

ФК Шахтер

Повторюсь еще раз: у Арды Турана не оказалось плана «Б». Да, можно сетовать на ужасную нереализацию его подопечных, и это будет правдой, но ведь нереализация – это, как бы сказал Руслан Петрович, показатель класса, которого, по всей видимости, у нынешнего «Шахтера» все-таки нет в том количестве, которое должно быть по определению.

К тому же, на одном уровне с нереализацией «Шахтера» остаются вопиющие проблемы в защите.

И да, последние по счету травмы «Шахтера» – мышечного характера. Это говорит о том, что все-таки в физической подготовке команды на новый сезон тренерским штабом были допущены просчеты. Возможно, неправильно был выбран пик формы. Возможно, слишком большими оказались нагрузки. Как бы то ни было, «Шахтер» оказался уязвимым.

И да, какого еще нужно соперника в решающей стадии квалификации, чтобы он мог считаться «удобоваримым»?

Это я и к «Динамо» сейчас обращаюсь. Ну правда, ребята, «Пафос», «Маккаби», перед этим «Хамрун». Что еще вам нужно, чтобы не сетовать на зеркало? Да ведь лучшего жребия не могло быть по определению.

Кстати, в минувшем еврокубковом сезоне у «Динамо» оказались соперники уровнем выше. И тогда «Динамо» показало достойную игру. И достойные результаты. А в сезоне нынешнем, по сравнению с предыдущим, «сыгранная» команда «лучшего тренера в мире среди бывших вратарей» оказалась беспомощной.

Еще раз хочу оказаться в роли вопиющего в пустыне: каких более слабых вы хотели иметь соперников по квалификации, если вы выглядите полными лузерами против команд из Кипра и Израиля.

Что, опять слушать «объективные» отмазки о проседании нашего чемпионата в связи с кацапской агрессией? Так ведь и чемпионат Израиля проводится не в тепличных условиях. И «МанСити» с «Реалом» тоже могут сетовать на то, что им необходимо усиление.

ФК Динамо

Но окромя этих сетований, нужно, все же, опуститься к первоосновам. К, так сказать, «заводским настройкам». «Динамо» в трех последних еврокубковых матчах не знает, что делать на поле. «Динамо» не бежит, «Динамо» не защищается, «Динамо» не атакует. Все эти действия подопечные Шовковского имитируют. Впрочем, как и сам Александр Владимирович имитирует функции главного тренера.

И в этой связи я даже начинаю верить импульсивному Йожефу Сабо, который настаивает, что команда плавит Шовковского. Честно говоря, я даже хочу, чтобы было именно так. Потому что лишь в этом случае можно понять весь тот бедлам, творящийся нынче с некогда грозной континентальной силой.