Костюк принял решение после последнего матча Динамо

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк рассказал, что отказался давать игрокам команды выходной после последнего матча в УПЛ.

– Какой дальнейший график у команды? Дадите ли вы выходные футболистам?

– У нас нет времени отдыхать, нужно работать – тактически, физически, психологически. Завтра будет восстановление, а послезавтра мы уже отправляемся в путешествие в Италию.

В субботу, 6 декабря 2025 года, прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и киевское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве и завершилась победой «Динамо» – 2:1.