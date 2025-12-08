Костюк принял решение после последнего матча Динамо
Тренер отказался давать игрокам выходной
И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк рассказал, что отказался давать игрокам команды выходной после последнего матча в УПЛ.
– Какой дальнейший график у команды? Дадите ли вы выходные футболистам?
– У нас нет времени отдыхать, нужно работать – тактически, физически, психологически. Завтра будет восстановление, а послезавтра мы уже отправляемся в путешествие в Италию.
В субботу, 6 декабря 2025 года, прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и киевское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве и завершилась победой «Динамо» – 2:1.
