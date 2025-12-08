Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк принял решение после последнего матча Динамо
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 04:32 |
Тренер отказался давать игрокам выходной

ФК Динамо. Игорь Костюк

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк рассказал, что отказался давать игрокам команды выходной после последнего матча в УПЛ.

– Какой дальнейший график у команды? Дадите ли вы выходные футболистам?

– У нас нет времени отдыхать, нужно работать – тактически, физически, психологически. Завтра будет восстановление, а послезавтра мы уже отправляемся в путешествие в Италию.

В субботу, 6 декабря 2025 года, прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и киевское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве и завершилась победой «Динамо» – 2:1.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Кудровка Кудровка - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
