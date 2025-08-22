Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси на взлете. Синие отгрузили 5 мячей молотобойцам на старте тура АПЛ
Чемпионат Англии
Вест Хэм
22.08.2025 22:00 – FT 1 : 5
Челси
Англия
22 августа 2025, 23:59 | Обновлено 23 августа 2025, 00:57
330
1

Вест Хэм не сумел ничего противопоставить на домашней арене

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 августа прошел стартовый матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Вест Хэм и Челси встречались на стадионе в Лондоне. Синие устроили яркое шоу.

Лукас Пакета провел красивый гол для хозяев поля на 6-й минуте матча. Пропустив в дебюте, Челси забил три гола в ворота Вест Хэма за один тайм.

Во втором тайме синие добавили еще два мяча в ворота молотобойцев. Вест Хэм не сумел ничего противопоставить на домашней арене.

Челси набрал 4 очка из 6 и временно возглавил турнирную таблицу АПЛ.

АПЛ. 2-й тур, 22 августа 2025

Вест Хэм – Челси – 1:5

Голы: Лукас Пакета, 6 – Жоао Педро, 15, Педру Нету, 23, Энцо Фернандес, 34, Кайседо, 54, Чалоба, 58

Вест Хэм: Хермансен, Тодибо (Поттс, 46), Килман, Агерд, Ван-Биссака, Уорд-Праус, Соучек (Уокер-Питерс, 70), Диуф, Лукас Пакета, Боуэн, Фуллкруг (Уилсон, 46)

Челси: Санчес, Густо (Джеймс, 69), Адарабиойо, Чалоба (Фофана, 69), Кукурелья (Хато, 69), Фернандес, Кайседо, Эстевао (Гиттенс, 77), Жоао Педро, Нету, Дилап (Андрей Сантос, 62)

Предупреждения: Хато, 87

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Челси).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
«Он должен это сделать». Легенда Арсенала дал совет Зинченко
Вест Хэм – Челси – 1:5. Креативная победа синих. Видео голов и обзор
Коул Палмер получил травму во время разминки. Насколько все серьезно?
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Вест Хэм Вест Хэм - Челси Лукас Пакета Жоао Педро Жункейра Энцо Фернандес Педру Нету Трево Чалоба Мойсес Кайседо
Николай Степанов Sport.ua
