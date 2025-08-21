Англия21 августа 2025, 21:27 | Обновлено 21 августа 2025, 21:28
Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 августа в 22:00 матч чемпионата Англии
В пятницу, 22 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
