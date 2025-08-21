Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вест Хэм
22.08.2025 22:00 - : -
Челси
Англия
21 августа 2025, 21:27 | Обновлено 21 августа 2025, 21:28
24
0

Смотрите 22 августа в 22:00 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В пятницу, 22 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

По теме:
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Родители Мудрика прилетели в Лондон поддержать сына
4 из 20 клубов АПЛ обновили рекорд трансферных расходов за один сезон
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси смотреть онлайн Вест Хэм Вест Хэм - Челси
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
