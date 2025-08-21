В пятницу, 22 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция