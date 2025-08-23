МАРЕСКА: «Порадовала реакция игроков Челси на пропущенный гол»

Во 2-м туре АПЛ «Челси» на выезде обыграл «Вест Хэм» (5:1), создав много голевых моментов.

«Синие» продемонстрировали отличный футбол на «Лондон Стэдиум» и одержали уверенную победу, хотя первыми пропустили. Интересно, что было пять разных авторов голов: Жоао Педро, Педру Нету, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо и Трево Чалоба отличились в воротах соперника.

Главный тренер Энцо Мареска после победного матча рассказал:

«Начало было не лучшим – не так, как мы планировали, ведь случилась травма Коула Палмера и пропущенный гол на пятой минуте. Но реакция игроков – это то, что для меня очень важно.

Особенно было видно, насколько они уверены в нашем игровом плане. Они придерживались его как с мячом, так и без, и продолжали играть в том же духе. Я очень доволен, очень впечатлен».

Коул Палмер был снят с стартового состава непосредственно перед началом игры, а его место занял Эстеван Виллиан. Бразилец сам не забил, но отдал голевую передачу на Энцо Фернандеса, став самым молодым игроком «Челси», сделавшим ассист в матче Премьер-лиги. Мареска оценил его выступление:

«Эстеван? Мы пропустили из-за него, он потерял мяч при розыгрыше, так что ему нужно совершать ошибки, чтобы учиться, но в целом его игра была очень хорошей. Его реакция на эту ошибку показала, насколько он хорош и почему он здесь с нами».