Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МАРЕСКА: «Порадовала реакция игроков Челси на пропущенный гол»
Чемпионат Англии
Вест Хэм
22.08.2025 22:00 – FT 1 : 5
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 августа 2025, 04:27 | Обновлено 23 августа 2025, 04:53
69
0

МАРЕСКА: «Порадовала реакция игроков Челси на пропущенный гол»

Коуч синих прокомментировал победу над Вест Хэмом во 2-м туре АПЛ

МАРЕСКА: «Порадовала реакция игроков Челси на пропущенный гол»
ФК Челси. Энцо Мареска

Во 2-м туре АПЛ «Челси» на выезде обыграл «Вест Хэм» (5:1), создав много голевых моментов.

«Синие» продемонстрировали отличный футбол на «Лондон Стэдиум» и одержали уверенную победу, хотя первыми пропустили. Интересно, что было пять разных авторов голов: Жоао Педро, Педру Нету, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо и Трево Чалоба отличились в воротах соперника.

Главный тренер Энцо Мареска после победного матча рассказал:

«Начало было не лучшим – не так, как мы планировали, ведь случилась травма Коула Палмера и пропущенный гол на пятой минуте. Но реакция игроков – это то, что для меня очень важно.

Особенно было видно, насколько они уверены в нашем игровом плане. Они придерживались его как с мячом, так и без, и продолжали играть в том же духе. Я очень доволен, очень впечатлен».

Коул Палмер был снят с стартового состава непосредственно перед началом игры, а его место занял Эстеван Виллиан. Бразилец сам не забил, но отдал голевую передачу на Энцо Фернандеса, став самым молодым игроком «Челси», сделавшим ассист в матче Премьер-лиги. Мареска оценил его выступление:

«Эстеван? Мы пропустили из-за него, он потерял мяч при розыгрыше, так что ему нужно совершать ошибки, чтобы учиться, но в целом его игра была очень хорошей. Его реакция на эту ошибку показала, насколько он хорош и почему он здесь с нами».

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Челси).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
Сообщить об ошибке

