Вест Хэм – Челси – 1:5. Креативная победа синих. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 22 августа прошел стартовый матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
Вест Хэм и Челси встречались на стадионе в Лондоне. Синие устроили яркое шоу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лукас Пакета провел красивый гол для хозяев поля на 6-й минуте матча. Пропустив в дебюте, Челси забил три гола в ворота Вест Хэма за один тайм.
Во втором тайме синие добавили еще два мяча в ворота молотобойцев. Вест Хэм не сумел ничего противопоставить на домашней арене.
Челси набрал 4 очка из 6 и временно возглавил турнирную таблицу АПЛ.
АПЛ. 2-й тур, 22 августа 2025
Вест Хэм – Челси – 1:5
Голы: Лукас Пакета, 6 – Жоао Педро, 15, Педру Нету, 23, Энцо Фернандес, 34, Кайседо, 54, Чалоба, 58
Видео голов и обзор матча
События матча
