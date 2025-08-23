Коул Палмер получил травму во время разминки. Насколько все серьезно?

Вечером 22 августа полузащитник «Челси» Коул Палмер получил травму на разминке перед игрой.

Это произошло за несколько минут до матча против «Вест Хэма» в Лондоне. Палмер, заявленный в стартовом составе, досрочно покинул предматчевую разминку и уже не вышел на поле. Он был исключен из стартового состава из-за травмы.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что Палмер почувствовал что-то неприятное во время разминки, и ради перестраховки было принято решение не рисковать его здоровьем ради участия в матче.

На место Палмера вышел 18-летний бразилец Эстевао, дебютант в стартовом составе «Челси».

Несмотря на отсутствие основного креативного игрока, футболисты «Челси» провели отличный матч против «Вест Хэма» и одержали яркую победу (5:1).

Фотогалерея. Коул Палмер получил травму на разминке перед игрой «Челси».