Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коул Палмер получил травму во время разминки. Насколько все серьезно?
Англия
23 августа 2025, 00:34 | Обновлено 23 августа 2025, 00:51
137
0

Коул Палмер получил травму во время разминки. Насколько все серьезно?

Хавбек Челси не смог выйти на поле в матче против Вест Хэма

23 августа 2025, 00:34 | Обновлено 23 августа 2025, 00:51
137
0
Коул Палмер получил травму во время разминки. Насколько все серьезно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Вечером 22 августа полузащитник «Челси» Коул Палмер получил травму на разминке перед игрой.

Это произошло за несколько минут до матча против «Вест Хэма» в Лондоне. Палмер, заявленный в стартовом составе, досрочно покинул предматчевую разминку и уже не вышел на поле. Он был исключен из стартового состава из-за травмы.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что Палмер почувствовал что-то неприятное во время разминки, и ради перестраховки было принято решение не рисковать его здоровьем ради участия в матче.

На место Палмера вышел 18-летний бразилец Эстевао, дебютант в стартовом составе «Челси».

Несмотря на отсутствие основного креативного игрока, футболисты «Челси» провели отличный матч против «Вест Хэма» и одержали яркую победу (5:1).

Фотогалерея. Коул Палмер получил травму на разминке перед игрой «Челси».

По теме:
«Он должен это сделать». Легенда Арсенала дал совет Зинченко
Вест Хэм – Челси – 1:5. Креативная победа синих. Видео голов и обзор
Челси на взлете. Синие отгрузили 5 мячей молотобойцам на старте тура АПЛ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси Коул Палмер травма Эстевао Виллиан (Мессиньо) Энцо Мареска
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Футбол | 23 августа 2025, 00:40 0
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро

Каталонцы нацелились на Альвареса и Бастиони

Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Футбол | 22 августа 2025, 09:29 8
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо

Специалист считает, что киевляне имеют другой вектор развития

Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22.08.2025, 08:30
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном
Футбол | 22.08.2025, 19:02
Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном
Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22.08.2025, 09:46
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 4
Футбол
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 5
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
СМИТ: «Усик? В этом бое вообще нет никакой необходимости»
СМИТ: «Усик? В этом бое вообще нет никакой необходимости»
21.08.2025, 00:40
Бокс
Хэй назвал единственного боксера, который поразил его больше, чем Кличко
Хэй назвал единственного боксера, который поразил его больше, чем Кличко
21.08.2025, 03:38
Бокс
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем