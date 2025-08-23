Коул Палмер получил травму во время разминки. Насколько все серьезно?
Хавбек Челси не смог выйти на поле в матче против Вест Хэма
Вечером 22 августа полузащитник «Челси» Коул Палмер получил травму на разминке перед игрой.
Это произошло за несколько минут до матча против «Вест Хэма» в Лондоне. Палмер, заявленный в стартовом составе, досрочно покинул предматчевую разминку и уже не вышел на поле. Он был исключен из стартового состава из-за травмы.
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что Палмер почувствовал что-то неприятное во время разминки, и ради перестраховки было принято решение не рисковать его здоровьем ради участия в матче.
На место Палмера вышел 18-летний бразилец Эстевао, дебютант в стартовом составе «Челси».
Несмотря на отсутствие основного креативного игрока, футболисты «Челси» провели отличный матч против «Вест Хэма» и одержали яркую победу (5:1).
