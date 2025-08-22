Англия22 августа 2025, 23:03 | Обновлено 22 августа 2025, 23:07
Пропустив в дебюте, Челси забил три гола в ворота Вест Хэма за один тайм
Вечером 22 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
Вечером 22 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
Вест Хэм и Челси встречаются на стадионе в Лондоне.
Пропустив в дебюте, Челси забил три гола в ворота Вест Хэма за один тайм.
Синие ведут со счетом 3:1 после первого тайма.
АПЛ. 2-й тур, 22 августа 2025
Вест Хэм – Челси – 1:3
Голы: Лукас Пакета, 6 – Жоао Педро, 15, Педру Нету, 23, Энцо Фернандес, 34
