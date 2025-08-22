Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустив в дебюте, Челси забил три гола в ворота Вест Хэма за один тайм
Англия
22 августа 2025, 23:03 | Обновлено 22 августа 2025, 23:07
65
0

Пропустив в дебюте, Челси забил три гола в ворота Вест Хэма за один тайм

Вечером 22 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

22 августа 2025, 23:03 | Обновлено 22 августа 2025, 23:07
65
0
Пропустив в дебюте, Челси забил три гола в ворота Вест Хэма за один тайм
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Вест Хэм и Челси встречаются на стадионе в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пропустив в дебюте, Челси забил три гола в ворота Вест Хэма за один тайм.

Синие ведут со счетом 3:1 после первого тайма.

АПЛ. 2-й тур, 22 августа 2025

Вест Хэм – Челси – 1:3

Голы: Лукас Пакета, 6 – Жоао Педро, 15, Педру Нету, 23, Энцо Фернандес, 34

Фотогалерея

По теме:
Бавария – РБ Лейпциг – 6:0. Как Кейн оформил хет-трик. Видео голов и обзор
ПСЖ – Анже – 1:0. Дембеле не забил пенальти. Видео гола и обзор
Гол Фабиана Руиса принес ПСЖ победу над Анже. Забарный остался в резерве
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 13:35 21
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби

Артем Кравец больше не является советником президента столичного клуба

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
Футбол | 22 августа 2025, 20:32 17
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции

О переходе Александра Сироты объявил «Коджаэлиспор»

Ризнык держал партнеров в напряжении. Близнюк – про игру Шахтера и Серветта
Футбол | 22.08.2025, 22:21
Ризнык держал партнеров в напряжении. Близнюк – про игру Шахтера и Серветта
Ризнык держал партнеров в напряжении. Близнюк – про игру Шахтера и Серветта
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Футбол | 22.08.2025, 07:58
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Футбол | 22.08.2025, 05:56
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 13
Футбол
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем