Вечером 22 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Вест Хэм и Челси встречаются на стадионе в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пропустив в дебюте, Челси забил три гола в ворота Вест Хэма за один тайм.

Синие ведут со счетом 3:1 после первого тайма.

АПЛ. 2-й тур, 22 августа 2025

Вест Хэм – Челси – 1:3

Голы: Лукас Пакета, 6 – Жоао Педро, 15, Педру Нету, 23, Энцо Фернандес, 34

Фотогалерея