Испания
08 декабря 2025, 03:54 | Обновлено 08 декабря 2025, 03:57
Винисиус продолжает безголевую серию: сколько уже не забивает бразилец?

Неожиданный спад звезды Реала

Винисиус продолжает безголевую серию: сколько уже не забивает бразилец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

25-летний вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор продлил свою безголевую серию.

Бразильский футболист не смог отличиться забитым голом в матче 15-го тура Ла Лиги против «Сельты» (0:2).

Таким образом, Винисиус не забивает за клуб уже на протяжении 11 игр подряд. В последний раз он был автором гола 4 октября, когда оформил дубль в чемпионате против «Вильярреала» (3:1).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо и звездный вингер нашли общий язык, и период напряженности в отношениях между тренером и Винисиусом остался позади.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига Реал - Сельта
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua

