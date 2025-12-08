Винисиус продолжает безголевую серию: сколько уже не забивает бразилец?

25-летний вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор продлил свою безголевую серию.

Бразильский футболист не смог отличиться забитым голом в матче 15-го тура Ла Лиги против «Сельты» (0:2).

Таким образом, Винисиус не забивает за клуб уже на протяжении 11 игр подряд. В последний раз он был автором гола 4 октября, когда оформил дубль в чемпионате против «Вильярреала» (3:1).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо и звездный вингер нашли общий язык, и период напряженности в отношениях между тренером и Винисиусом остался позади.