  4. Напряжение в раздевалке в прошлом. Алонсо помирился со звездой Реала
Испания
05 декабря 2025, 17:43 |
Напряжение в раздевалке в прошлом. Алонсо помирился со звездой Реала

Тренер «Реала» нашел подход к Винисиусу

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо и звездный вингер команды Винисиус Жуниор нашли общий язык.

Наставник мадридцев нашел новую роль на поле для бразильца, который теперь играет в паре нападения с Мбаппе, располагаясь ближе к левому флангу. Эта позиция меньше обременяет его в обороне и позволяет чувствовать себя более соответствующим статусу грозного нападающего, которым он стал в последние сезоны, играя решающую роль в завоевании двух последних Лиг чемпионов.

Хаби сумел окончательно закрыть дело Винисиуса, главную проблему, которая существовала в раздевалке с момента его прихода в «Реал». Бразилец снова чувствует, что его футбол идеально вписывается в систему игры, и хотя это не меняет его будущее в клубе, он искренне любит «Реал», что облегчит продление контракта. Если бы конфликт продолжался, это усложнило бы достижение соглашения.

Времена напряженности между тренером и игроком остались позади, что Винисиус показал искренними объятиями с Хаби Алонсо в матче с «Атлетиком» (3:0). Футболист хотел, чтобы всё успокоилось, так как он чувствует важную роль в раздевалке и хочет, чтобы проект развивался.

Реал Мадрид Винисиус Жуниор Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Чирко Источник: AS
