Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
03.12.2025 20:00 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
Испания
03 декабря 2025, 22:03 | Обновлено 03 декабря 2025, 23:23
Атлетик – Реал – 0:3. Горячий матч от Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги

03 декабря 2025, 22:03 | Обновлено 03 декабря 2025, 23:23
Атлетик – Реал – 0:3. Горячий матч от Мбаппе. Видео голов и обзор матча
ФК Реал Мадрид

В среду, 3 декабря, состоялся матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» принимал мадридский «Реал». Встреча проходила на арене «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась уверенной победой гостей – 3:0.

Два гола в составе «сливочных» записал на свой счет Килиан Мбаппе, а еще один точный удар добавил Эдуардо Камавинга.

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин на этот раз остался на скамейке запасных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ла Лига. 19-й тур, 3 декабря.

Атлетик – Реал – 0:3
Голы: Мбаппе, 7, Камавинга, 42, Мбаппе, 69.

ГОЛ! Мбаппе, 7 мин, 0:1!

ГОЛ! Камавинга, 42 мин, 0:1!

ГОЛ! Мбаппе, 59 мин, 0:3!

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Альваро Фернандес.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид), асcист Килиан Мбаппе.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Трент Александер-Арнолд.
Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Атлетик - Реал видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Сообщить об ошибке

