Атлетик Бильбао

В среду, 3 декабря, состоялся матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» принимал мадридский «Реал». Встреча проходила на арене «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась уверенной победой гостей – 3:0.

Два гола в составе «сливочных» записал на свой счет Килиан Мбаппе, а еще один точный удар добавил Эдуардо Камавинга.

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин на этот раз остался на скамейке запасных.

Ла Лига. 19-й тур, 3 декабря.

Атлетик – Реал – 0:3

Голы: Мбаппе, 7, Камавинга, 42, Мбаппе, 69.

ГОЛ! Мбаппе, 7 мин, 0:1!

ГОЛ! Камавинга, 42 мин, 0:1!

ГОЛ! Мбаппе, 59 мин, 0:3!