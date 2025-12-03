Атлетик Бильбао

Атлетик – Реал – 0:3. Горячий матч от Мбаппе. Видео голов и обзор матча
В среду, 3 декабря, состоялся матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» принимал мадридский «Реал». Встреча проходила на арене «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась уверенной победой гостей – 3:0.
Два гола в составе «сливочных» записал на свой счет Килиан Мбаппе, а еще один точный удар добавил Эдуардо Камавинга.
Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин на этот раз остался на скамейке запасных.
Ла Лига. 19-й тур, 3 декабря.
Атлетик – Реал – 0:3
Голы: Мбаппе, 7, Камавинга, 42, Мбаппе, 69.
ГОЛ! Мбаппе, 7 мин, 0:1!
ГОЛ! Камавинга, 42 мин, 0:1!
ГОЛ! Мбаппе, 59 мин, 0:3!
События матча
