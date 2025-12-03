Хаби АЛОНСО: «Он позволил нам сохранить преимущество и продолжить игру»

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию после матча Ла Лиги, в котором его подопечные со счетом 3:0 одолели «Атлетик» Бильбао:

«Это был важный матч. Мы хотели изменить динамику. Мы подошли к нему с необходимой подготовкой и спокойствием. Команда провела очень целостный матч. Это самый удачный матч, который мы провели, причем на сложном стадионе. Теперь нам нужно продолжать

Голы Мбаппе и настрой команды: «Килиан находится в очень хорошей форме, он мобилен и отлично взаимодействует с Винисиусом. Команда с самого начала вышла на поле, чтобы выиграть. Это был важный момент, чтобы снова выиграть на выезде, а в воскресенье мы снова играем дома».

Сейвы Куртуа: «То, что он делает решающие сейвы, не новость. Он позволил нам сохранить преимущество и продолжить игру».

Арда Гюлер: «Конечно, он совместим с Джудом. Он провел три матча подряд, а мы играем каждые три дня. Это было решение только для сегодняшней игры».

Разговор в Афинах: «Сегодняшний день – это сегодняшний день, и это самое важное. Выступление команды, коллективное качество, то, как мы контролировали игру. Все было очень стабильно. После ничьей в Жироне это был важный момент, а теперь пора думать о «Сельте». Расписание настолько напряженное, что не позволяет задумываться о чем-то еще».