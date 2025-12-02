Атлетик Бильбао

03.12.2025 20:00 - : -
Испания02 декабря 2025, 21:08 | Обновлено 02 декабря 2025, 21:13
25
0
Атлетик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 декабря в 20:00 поединок 19-го тура испанской Ла Лиги
02 декабря 2025, 21:08 | Обновлено 02 декабря 2025, 21:13
25
0
В среду, 3 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Реал» Мадрид.
Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетик – Реал МадридСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 декабря 2025, 16:12 12
Винисиус разозлился на фанов
Футбол | 02 декабря 2025, 20:41 0
Поединок состоится 2 декабря в 22:00 по Киеву
Футбол | 02.12.2025, 16:22
Футбол | 02.12.2025, 06:23
Футбол | 02.12.2025, 09:14
Комментарии 0
Популярные новости
02.12.2025, 10:25 19
02.12.2025, 02:22 1
01.12.2025, 20:01 134
01.12.2025, 17:34 181
01.12.2025, 18:38 7
01.12.2025, 19:04 9
01.12.2025, 08:40 27
30.11.2025, 20:51 16