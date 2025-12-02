Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
03.12.2025 20:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 декабря 2025, 21:08 | Обновлено 02 декабря 2025, 21:13
25
0

Атлетик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 декабря в 20:00 поединок 19-го тура испанской Ла Лиги

02 декабря 2025, 21:08 | Обновлено 02 декабря 2025, 21:13
25
0
Атлетик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

В среду, 3 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетик – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Флик и Симеоне назвали стартовые составы на суперматч Барселона – Атлетико
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Атлетик - Реал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус – Жироне: «Ваше место в Сегунде»
Футбол | 02 декабря 2025, 16:12 12
Винисиус – Жироне: «Ваше место в Сегунде»
Винисиус – Жироне: «Ваше место в Сегунде»

Винисиус разозлился на фанов

Ювентус – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Футбол | 02 декабря 2025, 20:41 0
Ювентус – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Ювентус – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии

Поединок состоится 2 декабря в 22:00 по Киеву

Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 02.12.2025, 16:22
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Футбол | 02.12.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Футбол | 02.12.2025, 09:14
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 134
Футбол
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 7
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 27
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем