Мбаппе снова в огне. Реал прервал серию поражений в Ла Лиге

В среду, 3 декабря, состоялся матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Атлетик» и «Реал» Мадрид.

Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао. Гости победили – 3:0

Дубль в составе мадридцев оформил Килиан Мбаппе. Еще один гол забил Эдуардо Камавинга.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе.

«Реал» прервал свою безвыигрышную серию из трех матчей. Мадридцы находятся на второй строчке в Ла Лиге, имея в активе 36 очков, у «Барселоны» на один балл больше.

Ла Лига. 19-й тур, 3 декабря.

Атлетик – Реал – 0:3

Голы: Мбаппе, 7, Камавинга, 42, Мбаппе, 69.

Атлетик: Симон, Буаро, Лекуэ (Аресо 46), Лапорт, Вивиан, Рего, Уильямс (Санчес 78), Беренгер (Серрано 69), Руис де Галаррета (Гомес 46), Хаурегисар (Весга 69), Гурусета.

Реал Мадрид: Куртуа, Каррерас, Александер-Арнольд (Асенсио 55), Рюдигер, Милитао (Гарсия 78), Беллингем, Чуамени, Камавинга (Гюлер 69), Вальверде, Винисиус Жуниор (Диас 78), Мбаппе (Родриго 78).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ