Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе снова в огне. Реал прервал серию поражений в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
03.12.2025 20:00 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 декабря 2025, 21:57 | Обновлено 03 декабря 2025, 22:15
1332
2

Мбаппе снова в огне. Реал прервал серию поражений в Ла Лиге

Мадридцы разгромили «Атлетик» – 3:0

03 декабря 2025, 21:57 | Обновлено 03 декабря 2025, 22:15
1332
2 Comments
Мбаппе снова в огне. Реал прервал серию поражений в Ла Лиге
ФК Реал Мадрид

В среду, 3 декабря, состоялся матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Атлетик» и «Реал» Мадрид.

Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао. Гости победили – 3:0

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дубль в составе мадридцев оформил Килиан Мбаппе. Еще один гол забил Эдуардо Камавинга.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе.

«Реал» прервал свою безвыигрышную серию из трех матчей. Мадридцы находятся на второй строчке в Ла Лиге, имея в активе 36 очков, у «Барселоны» на один балл больше.

Ла Лига. 19-й тур, 3 декабря.

Атлетик – Реал – 0:3
Голы: Мбаппе, 7, Камавинга, 42, Мбаппе, 69.

Атлетик: Симон, Буаро, Лекуэ (Аресо 46), Лапорт, Вивиан, Рего, Уильямс (Санчес 78), Беренгер (Серрано 69), Руис де Галаррета (Гомес 46), Хаурегисар (Весга 69), Гурусета.

Реал Мадрид: Куртуа, Каррерас, Александер-Арнольд (Асенсио 55), Рюдигер, Милитао (Гарсия 78), Беллингем, Чуамени, Камавинга (Гюлер 69), Вальверде, Винисиус Жуниор (Диас 78), Мбаппе (Родриго 78).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
Хаби АЛОНСО: «Он позволил нам сохранить преимущество и продолжить игру»
Гол + пас. Только 4 команды Ла Лиги забили больше в сезоне, чем Мбаппе
Мбаппе опередил Холанда и Кейна по количеству голов+ассистов в сезоне
Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Атлетик - Реал Килиан Мбаппе
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мбаппе оформил дубль в матче Реала против Атлетика Бильбао
Футбол | 03 декабря 2025, 21:47 0
ВИДЕО. Мбаппе оформил дубль в матче Реала против Атлетика Бильбао
ВИДЕО. Мбаппе оформил дубль в матче Реала против Атлетика Бильбао

Французский форвард забил третий гол Реала в матче на 59-й минуте

Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03 декабря 2025, 06:22 9
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо

Новоиспеченному наставнику посоветовали перестройку команды

Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды Шахтера
Футбол | 03.12.2025, 17:41
Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды Шахтера
Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды Шахтера
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 03.12.2025, 08:42
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Мбаппе взагалі не збирається зупинятися, гольова машина
Ответить
0
adidas777
Мадридці розбили «Атлетік» – 3:0 
Не 3:0 , а 0:3 
Ответить
0
Популярные новости
Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор
Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор
01.12.2025, 17:36 1
Футбол
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 7
Футбол
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
02.12.2025, 11:35 1
Бокс
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем