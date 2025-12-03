Атлетик Бильбао

3 декабря на Сан-Мамес пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда смогла показать прекрасные результаты в предыдущие сезоны. Сначала было выиграно Копу дель Рей, аккурат к 40-летию предыдущего такого же кубкового успеха. А в 2024/2025 Вальверде поднял подопечных на четвертое место в Примере при том, что они и в Лиге Европы дошли до полуфинала.

Новая темпорада начиналась успешно: сохранив Нико Уильямса, баски трижды победили в августе. Но после первой же паузы на игры сборных пошел спад, и из него так и не сумели полноценно выйти. За пять туров в Лиге чемпионов была одна победа, над Карабахом, и нулевая ничья в Праге со Славией в прошлом туре, при трех поражениях. Да и в Примере 2:0 с Леванте на выходных стали только третьим выигранным матчем на внутренней арене за всю осень.

Реал Мадрид

Клуб при Анчелотти брал даже требл. Но, с другой стороны, как только Карло в первой половине этого календарного года вылетел из Лиги чемпионов из-за поражения Арсеналу, а также в Испании везде уступил Барселоне, его убрали с поста без долгих рассуждений - благо, что как раз был шанс вернуть в Мадрид Хаби Алонсо, что тут долго и успешно играл.

В целом, новый наставник хорошо начинал. С оговорками, Атлетико он и вовсе проиграл 2:5. Но вплоть до ноября удавалось довольно уверенно лидировать, а Барселону по делу обыграли в Эль Класико. Но за прошлый месяц весь гандикап был растерян. В Лиге чемпионов после 0:1 с Ливерпулем обыграли 4:3 Олимпиакос с Луниным в воротах. Но в Примере трижды сыграли вничью, причем отнюдь не с топовыми противниками - 0:0 с Райо Вальекано, 2:2 с Эльче и, наконец, в воскресенье 1:1 с Жироной. И вот каталонцы уже впереди, а в спину дышит не только Атлетико, но и Вильярреал!

Статистика личных встреч

Три из четырех крайних Эль Класико выиграл Реал при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы все же ждут победы гостей. Но с учетом не лучшей формы обеих сторон, можно брать тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,61).