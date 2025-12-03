Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
03.12.2025 20:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 декабря 2025, 15:01 |
85
0

Атлетик – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 3 декабря и начнется в 20:00 по Киеву

03 декабря 2025, 15:01 |
85
0
Атлетик – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря на Сан-Мамес пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда смогла показать прекрасные результаты в предыдущие сезоны. Сначала было выиграно Копу дель Рей, аккурат к 40-летию предыдущего такого же кубкового успеха. А в 2024/2025 Вальверде поднял подопечных на четвертое место в Примере при том, что они и в Лиге Европы дошли до полуфинала.

Новая темпорада начиналась успешно: сохранив Нико Уильямса, баски трижды победили в августе. Но после первой же паузы на игры сборных пошел спад, и из него так и не сумели полноценно выйти. За пять туров в Лиге чемпионов была одна победа, над Карабахом, и нулевая ничья в Праге со Славией в прошлом туре, при трех поражениях. Да и в Примере 2:0 с Леванте на выходных стали только третьим выигранным матчем на внутренней арене за всю осень.

Реал Мадрид

Клуб при Анчелотти брал даже требл. Но, с другой стороны, как только Карло в первой половине этого календарного года вылетел из Лиги чемпионов из-за поражения Арсеналу, а также в Испании везде уступил Барселоне, его убрали с поста без долгих рассуждений - благо, что как раз был шанс вернуть в Мадрид Хаби Алонсо, что тут долго и успешно играл.

В целом, новый наставник хорошо начинал. С оговорками, Атлетико он и вовсе проиграл 2:5. Но вплоть до ноября удавалось довольно уверенно лидировать, а Барселону по делу обыграли в Эль Класико. Но за прошлый месяц весь гандикап был растерян. В Лиге чемпионов после 0:1 с Ливерпулем обыграли 4:3 Олимпиакос с Луниным в воротах. Но в Примере трижды сыграли вничью, причем отнюдь не с топовыми противниками - 0:0 с Райо Вальекано, 2:2 с Эльче и, наконец, в воскресенье 1:1 с Жироной. И вот каталонцы уже впереди, а в спину дышит не только Атлетико, но и Вильярреал!

Статистика личных встреч

Три из четырех крайних Эль Класико выиграл Реал при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы все же ждут победы гостей. Но с учетом не лучшей формы обеих сторон, можно брать тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
3 декабря 2025 -
20:00
Реал Мадрид
Тотал меньше 3 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Унион Берлин – Бавария. Прогноз и анонс на матч Кубка Германиии
Наполи – Кальяри. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
Аталанта – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Атлетик Бильбао Реал Мадрид Атлетик - Реал прогнозы на футбол прогнозы Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Футбол | 03 декабря 2025, 11:44 6
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке

Тарас Михалик намерен инвестировать в проект стоимостью около десяти млн грн

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03 декабря 2025, 09:39 12
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение

Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги

Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»
Футбол | 03.12.2025, 05:55
Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»
Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Футбол | 02.12.2025, 18:22
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Футбол | 03.12.2025, 07:02
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 2
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Катара. Осталась одна гонка
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Катара. Осталась одна гонка
01.12.2025, 10:55 2
Авто/мото
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 7
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 18
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 27
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем