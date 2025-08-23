Конфликт Ярмоленко и Шовковского. Что случилось на тренировке Динамо?

Во время тренировки киевского «Динамо» между главным тренером Александром Шовковским и капитаном Андреем Ярмоленко возникла напряженная ситуация, о которой ранее не сообщала пресса. Конфликт произошел между двумя матчами Динамо с Пафосом, во время тренировки после поединка против «Руха» во Львове.

По словам источника, Шовковский выразил недовольство отдачей Ярмоленко во время занятия и прямо заявил: «Если тебе что-то не нравится, ты можешь уйти, потому что меня это не устраивает». Опытный форвард молча покинул место тренировки и начал заниматься индивидуально, не покидая базу.

Вероятно, инцидент отразился на микроклимате в команде, которая проиграла три подряд поединка в еврокубках. Несмотря на конфликт, Ярмоленко продолжает играть в матчах, даже с капитанской повязкой.

Хотя ситуация формально исчерпана, она может оставить отпечаток на взаимоотношениях в команде. В случае неудачи в противостоянии с «Маккаби» Т-А главный тренер Александр Шовковский может быть отправлен в отставку.