Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо

В расположении киевского «Динамо» произошел конфликт между главным тренером «бело-синих» Александром Шовковским и лидером команды Андреем Ярмоленко. Об этом сообщил Игорь Бурбас.

По информации источника, Шовковский и Ярмоленко поскандалили на тренировке «бело-синих» перед ответным матчем против кипрского «Пафоса». Коуч был недоволен самоотдачей футболиста и в грубой форме попросил покинуть тренировку.

Ярмоленко якобы спокойно отреагировал на дерзость Шовковского, продолжив готовиться к игре по индивидуальной программе, бегая по кругу до конца тренировки.

