Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо

Футболист и тренер повздорили перед ответной игрой против «Пафоса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В расположении киевского «Динамо» произошел конфликт между главным тренером «бело-синих» Александром Шовковским и лидером команды Андреем Ярмоленко. Об этом сообщил Игорь Бурбас.

По информации источника, Шовковский и Ярмоленко поскандалили на тренировке «бело-синих» перед ответным матчем против кипрского «Пафоса». Коуч был недоволен самоотдачей футболиста и в грубой форме попросил покинуть тренировку.

Ярмоленко якобы спокойно отреагировал на дерзость Шовковского, продолжив готовиться к игре по индивидуальной программе, бегая по кругу до конца тренировки.

Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Перець
Перший  дзвіночок пролунав
Ответить
+1
