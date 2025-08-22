Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футболист и тренер повздорили перед ответной игрой против «Пафоса»
В расположении киевского «Динамо» произошел конфликт между главным тренером «бело-синих» Александром Шовковским и лидером команды Андреем Ярмоленко. Об этом сообщил Игорь Бурбас.
По информации источника, Шовковский и Ярмоленко поскандалили на тренировке «бело-синих» перед ответным матчем против кипрского «Пафоса». Коуч был недоволен самоотдачей футболиста и в грубой форме попросил покинуть тренировку.
Ярмоленко якобы спокойно отреагировал на дерзость Шовковского, продолжив готовиться к игре по индивидуальной программе, бегая по кругу до конца тренировки.
Ранее Григорчук объяснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наши волейболисты обыграли Аргентину
Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»