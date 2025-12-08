ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новым сексуальным образом
Дарья Бондарь продолжает задавать тренды
Дария Бондарь, жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря, опубликовала новую серию снимков на своей странице в Instagram.
На фото Дария позирует в эффектном черном наряде с перьями и декоративными элементами, подчеркивающими ее фигуру и создающими образ максимально сексуальной дивы.
Подписчики не скупились на комплименты. Публикация быстро собрала лайки и продолжает набирать популярность.
Напомним, что журналистка «Шахтер-TV» любит провокационные образы.
