  4. Кравченко о удалении Андриевского: «Скажите, кому можно, а кому нельзя»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 22:50 |
1012
2

Кравченко о удалении Андриевского: «Скажите, кому можно, а кому нельзя»

«Полесье» потерпело минимальное поражение от «Руха»

07 декабря 2025, 22:50 |
1012
2 Comments
Кравченко о удалении Андриевского: «Скажите, кому можно, а кому нельзя»
ФК Полесье. Сергей Кравченко

Ассистент главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко прокомментировал удаление Александра Андриевского в матче против «Руха» – 0:1.

«Когда шел матч, мы не смотрели момент – у нас техническая камера на iPad, а сейчас посмотрели после игры. Я немного не понимаю: кому-то можно, кому-то нельзя. Риццоли у нас работает, какие-то рекомендации дает.

Матч ЛНЗ. Такой же момент, я думаю, даже жестче со стороны игрока ЛНЗ. Там дают желтую карточку, он комментирует, что это желтая карточка, а нам дают красную. Ну, по игре мы не видели момент.

Конечно, когда ставишь на паузу и пересматриваешь – да, когда наступают на ногу, таких 50 моментов в игре, это футбол, это не было умышленно. Игровой эпизод. На паузе выглядит страшно. Но я не понимаю решения судей. Они между собой общаются или нет?

С ЛНЗ не дают красную, сейчас дают. Риццоли говорит, что это не красная, что это неумышленно. И еще очень интересный момент: посмотрите, 41-я минута, Эдсон – Сарапий. У Сарапия на галике кровь. Такой же момент, как у нас.

Судья ему говорит (это его слова на поле): «Он сначала сыграл в мяч, а потом наступил по инерции». Посмотрите этот момент. Он сыграл в мяч. А у нас судьи что-то видят или нет? У них же ВАР есть, все есть. Я не понимаю. Кому можно, кому нельзя. Скажите, кому можно, кому нельзя».

По теме:
НЕСТЕРЕНКО: «Многие видят, что у нас действительно есть проблемы»
В матче Рух – Полесье получили предупреждения 13 игроков обеих команд
Полесье пропустило первый с 29 сентября мяч в УПЛ
Сергей Кравченко Рух Львов Полесье Житомир Александр Андриевский Рух - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
ViAn
Подивився відео фолу Андрієвського. Це 100% червона. Стосовно подвійних станлартів, то ми всі про них знаємо. Але у цьому конкретному епізоді це пряма червона.
Ответить
+5
Elson
можно дк и шд
Ответить
-2
