Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 20:24 |
1456
1

ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье

7 декабря львоване переиграли волков со счетом 1:0 в поединке 15-го тура УПЛ 2025/26

07 декабря 2025, 20:24 |
1456
1 Comments
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье

7 декабря житомирское Полесье уступило команде Рух в матче 15-го тура УПЛ 2025/26 со счетом 0:1 – с 11-й минуты волки играли вдесятером.

На старте поединка, который прошел на Арене Львов, главный судья противостояния Денис Резников показал прямую красную карточку Александру Андриевскому.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 8-й минуте Андриевский наступил на ногу Илье Кваснице в попытке сыграть в мяч. Эпизод выглядел достаточно жутко. После просмотра VAR Резников удалил Александра.

Такое решение очень не понравилось наставнику Полесья Руслану Ротаню. Коуч команды эмоционально и нецензурно высказывал свои возмущения как четвертому арбитру, так и самому Резникову, за что тоже получил красную.

В таблице чемпионата Украины Полесье с 27 очками занимает третье место. У Руха 16 пунктов и 12-я позиция.

ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье

Видеообзор поединка будет добавлен в ближайшее время...

По теме:
У Полтавы возникли кадровые проблемы в защите
Брайтон – Вест Хэм – 1:1. Спасение последних минут. Видео голов и обзор
Матч с желто-красным оттенком. Рух во Львове обыграл Полесье
Денис Резников Полесье Житомир Рух Львов видео видео голов и обзор Рух - Полесье Илья Квасница Александр Андриевский Руслан Ротань удаление (красная карточка) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Футбол | 07 декабря 2025, 16:55 56
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?

В Житомире проблемы со светом

Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Футбол | 06 декабря 2025, 19:57 91
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку

Первая победа Игоря Костюка в роли исполняющего обязанности главного тренера

«Он этого не понимал». Трубина обвинили в голе в ворота Бенфики в дерби
Футбол | 07.12.2025, 17:14
«Он этого не понимал». Трубина обвинили в голе в ворота Бенфики в дерби
«Он этого не понимал». Трубина обвинили в голе в ворота Бенфики в дерби
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07.12.2025, 08:57
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
потом был степпинг у игрока Руха и ему вообще карточку не показали
Ответить
-2
Популярные новости
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 91
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
06.12.2025, 10:17
Бокс
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 7
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 2
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем