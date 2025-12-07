ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
7 декабря львоване переиграли волков со счетом 1:0 в поединке 15-го тура УПЛ 2025/26
7 декабря житомирское Полесье уступило команде Рух в матче 15-го тура УПЛ 2025/26 со счетом 0:1 – с 11-й минуты волки играли вдесятером.
На старте поединка, который прошел на Арене Львов, главный судья противостояния Денис Резников показал прямую красную карточку Александру Андриевскому.
На 8-й минуте Андриевский наступил на ногу Илье Кваснице в попытке сыграть в мяч. Эпизод выглядел достаточно жутко. После просмотра VAR Резников удалил Александра.
Такое решение очень не понравилось наставнику Полесья Руслану Ротаню. Коуч команды эмоционально и нецензурно высказывал свои возмущения как четвертому арбитру, так и самому Резникову, за что тоже получил красную.
В таблице чемпионата Украины Полесье с 27 очками занимает третье место. У Руха 16 пунктов и 12-я позиция.
