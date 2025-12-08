Источник: ЛНЗ зимой может продать в Польшу центрального защитника

Черкасский клуб ЛНЗ рассматривает возможную продажу зимой центрального защитника Олега Горина, контракт которого действует до июля 2027 года.

Интерес к 26-летнему оборонцу проявляют несколько клубов из Польши: краковская Висла, которая борется за возвращение в Экстраклассу, а также Катовице, выступающие в высшем дивизионе, но находящиеся в нижней части турнирной таблицы.

Переговорный мост между футболистом и польскими командами выстраивает агент Роман Зозуля, чье агентство представляет интересы Горина. В текущем сезоне Олег провел 12 матчей за ЛНЗ, без забитых голов.

Интересно, что возможность переезда за границу защитник рассматривал еще в 2023 году, после завершения своего периода в Минае. Тогда переговоры не завершились успехом, и в итоге он оказался в Днепре-1. Позже, после 6 месяцев выступлений за Рух, футболист летом 2025 года получил предложение от ЛНЗ, условия которой убедили его перейти в черкасский клуб.