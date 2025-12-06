Жребий ЧМ для Украины, гол Судакова, поражение ХИТ, техпобеда в socca

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 декабря.

1. Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира

2A. Судаков забил, Трубин пропустил. Бенфика и Спортинг сыграли вничью в дерби

Лиссабонское дерби в 13-м туре чемпионата Португалии завершилось со счетом 1:1

2B. ВИДЕО. Запихнул в ворота. Судаков забил гол в суперматче Бенфика – Спортинг

Украинский хавбек отличился на 28-й мин поединка 13-го тура чемпионата Португалии

3. Будковский принес победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты

Львовская команда впервые в сезоне проиграла в гостях

4. Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Турнирная таблица АПЛ после 14-го тура

Ман Сити выиграл яркий матч против Фулхэма со счетом 5:4

5. Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу

Тарас Михавко привлекает внимание «Галатасарая»

6. Боролись до конца. ХИТ проиграл в ответном матче Пальме Футзал

Киевляне завершили выступления в Лиге чемпионов

7A. Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?

Сборная Украины без игры вышла в четвертьфинал чемпионата мира

7B. В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca

Казахстан обыграл Румынию в соккерной лотерее в матче 1/8 финала

8. Провал Меркушиной. Только одна украинка финишировала в топ-60 спринта

Дарина Чалык пробилась в гонку преследования

9. Знаменитая команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь

Гран-при Абу-Даби 2025 станет последним для Заубера перед передачей команды Ауди

10. Мерфи и Хиггинс устроили шоу. В Йорке определены четвертьфинальные пары

В Йорке близится к финишу престижный снукерный турнир UK Championship