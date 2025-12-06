Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жребий ЧМ для Украины, гол Судакова, поражение ХИТ, техпобеда в socca
Другие новости
06 декабря 2025, 11:41 | Обновлено 06 декабря 2025, 11:54
575
0

Жребий ЧМ для Украины, гол Судакова, поражение ХИТ, техпобеда в socca

Главные новости за 5 декабря на Sport.ua

06 декабря 2025, 11:41 | Обновлено 06 декабря 2025, 11:54
575
0
Жребий ЧМ для Украины, гол Судакова, поражение ХИТ, техпобеда в socca
FIFA

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 декабря.

1. Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира

2A. Судаков забил, Трубин пропустил. Бенфика и Спортинг сыграли вничью в дерби
Лиссабонское дерби в 13-м туре чемпионата Португалии завершилось со счетом 1:1

2B. ВИДЕО. Запихнул в ворота. Судаков забил гол в суперматче Бенфика – Спортинг
Украинский хавбек отличился на 28-й мин поединка 13-го тура чемпионата Португалии

3. Будковский принес победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты
Львовская команда впервые в сезоне проиграла в гостях

4. Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Турнирная таблица АПЛ после 14-го тура
Ман Сити выиграл яркий матч против Фулхэма со счетом 5:4

5. Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Тарас Михавко привлекает внимание «Галатасарая»

6. Боролись до конца. ХИТ проиграл в ответном матче Пальме Футзал
Киевляне завершили выступления в Лиге чемпионов

7A. Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Сборная Украины без игры вышла в четвертьфинал чемпионата мира

7B. В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
Казахстан обыграл Румынию в соккерной лотерее в матче 1/8 финала

8. Провал Меркушиной. Только одна украинка финишировала в топ-60 спринта
Дарина Чалык пробилась в гонку преследования

9. Знаменитая команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
Гран-при Абу-Даби 2025 станет последним для Заубера перед передачей команды Ауди

10. Мерфи и Хиггинс устроили шоу. В Йорке определены четвертьфинальные пары
В Йорке близится к финишу престижный снукерный турнир UK Championship

По теме:
Демарш Лыскун, голы Яремчука и Безуса, фиаско Жироны, соперник для Усика
Яркое шоу Ман Сити, победа Барселоны над Атлетико, успех сборной в socca
Смерть Мунтяна, позор Динамо в УПЛ, признание Усика, сенсация Шахтера
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Футбол | 05 декабря 2025, 15:19 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Футбол | 05 декабря 2025, 11:47 6
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой

Николай Шапаренко, Кристиан Биловар и Шола Огундана вернулись в общую группу

ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06.12.2025, 07:43
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
От Махини до Михайленко: сборная Николаев в украинском футболе
Футбол | 06.12.2025, 11:00
От Махини до Михайленко: сборная Николаев в украинском футболе
От Махини до Михайленко: сборная Николаев в украинском футболе
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Футбол | 06.12.2025, 09:09
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
05.12.2025, 05:22
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 86
Футбол
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
05.12.2025, 02:17 5
Бокс
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 12
Футбол
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем