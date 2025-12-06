Жребий ЧМ для Украины, гол Судакова, поражение ХИТ, техпобеда в socca
Главные новости за 5 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 декабря.
1. Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира
2A. Судаков забил, Трубин пропустил. Бенфика и Спортинг сыграли вничью в дерби
Лиссабонское дерби в 13-м туре чемпионата Португалии завершилось со счетом 1:1
2B. ВИДЕО. Запихнул в ворота. Судаков забил гол в суперматче Бенфика – Спортинг
Украинский хавбек отличился на 28-й мин поединка 13-го тура чемпионата Португалии
3. Будковский принес победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты
Львовская команда впервые в сезоне проиграла в гостях
4. Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Турнирная таблица АПЛ после 14-го тура
Ман Сити выиграл яркий матч против Фулхэма со счетом 5:4
5. Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Тарас Михавко привлекает внимание «Галатасарая»
6. Боролись до конца. ХИТ проиграл в ответном матче Пальме Футзал
Киевляне завершили выступления в Лиге чемпионов
7A. Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Сборная Украины без игры вышла в четвертьфинал чемпионата мира
7B. В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
Казахстан обыграл Румынию в соккерной лотерее в матче 1/8 финала
8. Провал Меркушиной. Только одна украинка финишировала в топ-60 спринта
Дарина Чалык пробилась в гонку преследования
9. Знаменитая команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
Гран-при Абу-Даби 2025 станет последним для Заубера перед передачей команды Ауди
10. Мерфи и Хиггинс устроили шоу. В Йорке определены четвертьфинальные пары
В Йорке близится к финишу престижный снукерный турнир UK Championship
