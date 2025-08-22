Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Кубок Украины
22 августа 2025, 20:12 | Обновлено 22 августа 2025, 20:42
806
4

Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста

22 августа состоялись первые четыре матча этой стадии Кубка Украины

22 августа 2025, 20:12 | Обновлено 22 августа 2025, 20:42
806
4
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Sport.ua

22 августа состоялись первые четыре матча 1/32 финала Кубка Украины 2025/26.

В этом сезоне в розыгрыше Кубка участвуют 68 команд, среди которых 47 профессиональных и 21 аматорская.

В первый игровой день вылетела полтавская Ворскла, уступив Виктории из Сум (0:1). Дубль Кирилла Дигтяря принес победу харьковскому Металлисту над Маяком Сарны (2:0). Дальше прошел Ингулец – представитель Первой лиги обыграл аматорский Карбон Черкассы (2:1).

Сенсационно выбыл из турнир Колос из Ковалевки, уступив Локомотиву из Киева по пенальти (2:2, пен. 4:2). Гости сумели совершить камбек, отыграв два мяча с голом на 90+5 минуте, но в серии пенальти их ждало разочарование.

На стадии 1/32 финала Кубка Украины играют: 12 команд Украинской Премьер-лиги, 16 команд Первой лиги, 15 команд Второй лиги, 5 представителей ААФУ, 8 победителей квалификационного раунда.

Четыре представителя Украины в еврокубках (Динамо, Шахтер, Полесье, Александрия) начнут выступление с 1/16 финала.

Кубок Украины 2025/26. 1/32 финала

22.08.2025

13:00. Маяк (Сарны, Ровенская обл.) – Металлист (Харьков) – 0:2

Гол: Кирилл Дигтярь, 16, 55

Сарны, стадион Мрия

13:00. Виктория (Сумы) – Ворскла (Полтава) – 1:0

Гол: Артем Шпыренок, 24

Тростянец, стадион им. В. Куца

15:30. Карбон (Черкассы) – Ингулец (Петрово) – 1:2

Голы: Кошелюк, 8 – Касимов, 4, Фарасеенко, 49

Черкасская обл., УТБ ФК ЛНЗ

17:30. Локомотив (Киев) – Колос (Ковалевка) – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Александр Савчук, 3, Петр Савчук, 51 – Юрий Климчук, 86, 90+5

Киев, УТК им. В. М. Банникова

23.08.2025

  • 12:00. IRON (Запорожье) – Полтава (Полтава). Запорожье, стадион Славутич-Арена
  • 12:00. Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – Вильховцы (Закарпатская обл.). Миргород, стадион Старт
  • 13:00. Денгофф (Денеховка, Киевская обл.) – Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск). Денеховка, стадион Денеховка-Арена
  • 13:00. Агротех (Тышковка, Кировоградская обл.) – Эпицентр (Каменец-Подольский). Тышковка, ОЗ Тышковский лицей
  • 13:00. Черноморец (Одесса) – Заря (Луганск). Одесса, стадион Черноморец
  • 13:00. Фазенда (Черновцы) – Металлург (Запорожье). Черновцы, КСОП Буковина
  • 14:00. Авангард (Лозовая, Харьковская обл.) – Буковина (Черновцы). Полтава, стадион Молодежный
  • 14:00. Пробой (Городенка, Ивано-Франковская обл.) – ЛНЗ (Черкассы). Городенка, стадион Пробой-Арена
  • 14:00. Коростень / Агро-Нива (Житомирская обл.) – Верес (Ровно). Коростень, стадион Спартак
  • 14:00. Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Тростянец (Тростянец, Сумская обл.). Горишние Плавни, стадион Юность
  • 15:30. Скала 1911 (Стрый) – Подолье (Хмельницкий). Стрый, стадион Сокол
  • 18:00. Левый Берег (Киев) – Кудровка (Черниговская обл.). Киевская обл., стадион Левый берег

24.08.2025

  • 13:00. Пенуэл (Кривой Рог) – Карпаты (Львов). Львов, стадион Украина
  • 14:00. Куликов-Билка (Куликов, Львовская обл.) – Кривбасс (Кривой Рог). Куликов, стадион Куликов-Арена
  • 15:00. Кормил (Яворов, Львовская обл.) – Рух (Львов). Яворов, стадион им. Евгена Смука
  • 15:00. Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.). Полонное, стадион Полонь
  • 15:30. Ужгород (Ужгород) – Феникс-Мариуполь (Мариуполь). Ужгород, стадион Авангард
  • 15:30. Нива (Винница) – ЮКСА (Киев). Винница, НТБ Нива
  • 18:00. Металлист 1925 (Харьков) – Оболонь (Киев). Житомир, Центральный стадион

25.08.2025

  • 13:00. Реал Фарма (Одесса) – Нива (Тернополь). Одесса, стадион Иван
  • 14:00. Чайка (Петропавловская Борщаговка) – Лесное (Киев). Киевская обл., НТБ Колос
  • 15:30. Диназ (Киев) – Агробизнес (Волочиск). Демидов, стадион Диназ
  • 15:30. Атлет (Киев) – Чернигов (Чернигов). Киев, стадион Атлет
  • 15:30. Полесье (Ставки, Киевская обл.) – Ребел (Киев). Киев, стадион Темп

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Дигтярь забил шедевральный гол в ворота Маяка со штрафного
1+3 в игре с Шахтером. Стало известно, сколько Полесье заплатит за Велетня
Кубок Украины. Горняк-Спорт – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины по футболу статистические расклады Колос Ковалевка Локомотив Киев серия пенальти Маяк Сарны Ингулец Карбон Черкассы Виктория Сумы Ворскла Полтава Металлист Харьков Кирилл Дигтярь Юрий Климчук выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22 августа 2025, 07:14 3
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер

Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»

Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22 августа 2025, 09:46 13
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо

Футболист и тренер повздорили перед ответной игрой против «Пафоса»

ФОТО. Дочь легенды Динамо атакуют фаны. Все из-за ее парня
Футбол | 22.08.2025, 17:20
ФОТО. Дочь легенды Динамо атакуют фаны. Все из-за ее парня
ФОТО. Дочь легенды Динамо атакуют фаны. Все из-за ее парня
ОФИЦИАЛЬНО. Не только бразильцы. ЮКСА подписала двух украинцев
Футбол | 22.08.2025, 19:09
ОФИЦИАЛЬНО. Не только бразильцы. ЮКСА подписала двух украинцев
ОФИЦИАЛЬНО. Не только бразильцы. ЮКСА подписала двух украинцев
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 07:43
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Как же круто, молодцы 🚂Локомотив! ❤️💚 Сотворили мега-сенсацию и отомстили за Шахту! ☺️
Железнодорожники такие ж работяги, как и горняки, такая же народная команда, в отличие, например, от другого киевского клуба, исторически сложившегося из элитных сотрудников силовых структур...
Ответить
+1
М-Харьков 1925
Вот что значит харьковский характер! Наши земляки выбили соперника на два ранга сильнее, а Колос и Ворскла аут!
Браво, ребята Красникова!
Ответить
0
Illusion Magical
Костышин решил сосредоточиться на УПЛ)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
21.08.2025, 07:47 4
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 3
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем