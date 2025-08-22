Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста

22 августа состоялись первые четыре матча 1/32 финала Кубка Украины 2025/26.

В этом сезоне в розыгрыше Кубка участвуют 68 команд, среди которых 47 профессиональных и 21 аматорская.

В первый игровой день вылетела полтавская Ворскла, уступив Виктории из Сум (0:1). Дубль Кирилла Дигтяря принес победу харьковскому Металлисту над Маяком Сарны (2:0). Дальше прошел Ингулец – представитель Первой лиги обыграл аматорский Карбон Черкассы (2:1).

Сенсационно выбыл из турнир Колос из Ковалевки, уступив Локомотиву из Киева по пенальти (2:2, пен. 4:2). Гости сумели совершить камбек, отыграв два мяча с голом на 90+5 минуте, но в серии пенальти их ждало разочарование.

На стадии 1/32 финала Кубка Украины играют: 12 команд Украинской Премьер-лиги, 16 команд Первой лиги, 15 команд Второй лиги, 5 представителей ААФУ, 8 победителей квалификационного раунда.

Четыре представителя Украины в еврокубках (Динамо, Шахтер, Полесье, Александрия) начнут выступление с 1/16 финала.

Кубок Украины 2025/26. 1/32 финала

22.08.2025

13:00. Маяк (Сарны, Ровенская обл.) – Металлист (Харьков) – 0:2

Гол: Кирилл Дигтярь, 16, 55

Сарны, стадион Мрия

13:00. Виктория (Сумы) – Ворскла (Полтава) – 1:0

Гол: Артем Шпыренок, 24

Тростянец, стадион им. В. Куца

15:30. Карбон (Черкассы) – Ингулец (Петрово) – 1:2

Голы: Кошелюк, 8 – Касимов, 4, Фарасеенко, 49

Черкасская обл., УТБ ФК ЛНЗ

17:30. Локомотив (Киев) – Колос (Ковалевка) – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Александр Савчук, 3, Петр Савчук, 51 – Юрий Климчук, 86, 90+5

Киев, УТК им. В. М. Банникова

23.08.2025

12:00. IRON (Запорожье) – Полтава (Полтава). Запорожье, стадион Славутич-Арена

12:00. Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – Вильховцы (Закарпатская обл.). Миргород, стадион Старт

13:00. Денгофф (Денеховка, Киевская обл.) – Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск). Денеховка, стадион Денеховка-Арена

13:00. Агротех (Тышковка, Кировоградская обл.) – Эпицентр (Каменец-Подольский). Тышковка, ОЗ Тышковский лицей

13:00. Черноморец (Одесса) – Заря (Луганск). Одесса, стадион Черноморец

13:00. Фазенда (Черновцы) – Металлург (Запорожье). Черновцы, КСОП Буковина

14:00. Авангард (Лозовая, Харьковская обл.) – Буковина (Черновцы). Полтава, стадион Молодежный

14:00. Пробой (Городенка, Ивано-Франковская обл.) – ЛНЗ (Черкассы). Городенка, стадион Пробой-Арена

14:00. Коростень / Агро-Нива (Житомирская обл.) – Верес (Ровно). Коростень, стадион Спартак

14:00. Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Тростянец (Тростянец, Сумская обл.). Горишние Плавни, стадион Юность

15:30. Скала 1911 (Стрый) – Подолье (Хмельницкий). Стрый, стадион Сокол

18:00. Левый Берег (Киев) – Кудровка (Черниговская обл.). Киевская обл., стадион Левый берег

24.08.2025

13:00. Пенуэл (Кривой Рог) – Карпаты (Львов). Львов, стадион Украина

14:00. Куликов-Билка (Куликов, Львовская обл.) – Кривбасс (Кривой Рог). Куликов, стадион Куликов-Арена

15:00. Кормил (Яворов, Львовская обл.) – Рух (Львов). Яворов, стадион им. Евгена Смука

15:00. Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.). Полонное, стадион Полонь

15:30. Ужгород (Ужгород) – Феникс-Мариуполь (Мариуполь). Ужгород, стадион Авангард

15:30. Нива (Винница) – ЮКСА (Киев). Винница, НТБ Нива

18:00. Металлист 1925 (Харьков) – Оболонь (Киев). Житомир, Центральный стадион

25.08.2025

13:00. Реал Фарма (Одесса) – Нива (Тернополь). Одесса, стадион Иван

14:00. Чайка (Петропавловская Борщаговка) – Лесное (Киев). Киевская обл., НТБ Колос

15:30. Диназ (Киев) – Агробизнес (Волочиск). Демидов, стадион Диназ

15:30. Атлет (Киев) – Чернигов (Чернигов). Киев, стадион Атлет

15:30. Полесье (Ставки, Киевская обл.) – Ребел (Киев). Киев, стадион Темп

