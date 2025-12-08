Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 декабря 2025, 04:29
Слухи о трансфере Рафиньи: игрок раскрыл свою позицию

Неожиданная реакция бразильца

Слухи о трансфере Рафиньи: игрок раскрыл свою позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Рафинья опроверг информацию о своем возможном уходе из «Барселоны» ближайшим летом.

Вингер каталонского клуба отреагировал на видео популярного испанского тиктокера, который со ссылкой на Diario Sport заявил о якобы достигнутой договоренности бразильца и «Барселоны» относительно его перехода в чемпионат Саудовской Аравии при наличии выгодного предложения.

«Честно говоря, не понимаю, откуда они берут такую ерунду. Там постоянно появляются фейковые новости», – написал Рафинья.

Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2028 года. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 3 ассиста в 9 матчах Ла Лиги.

