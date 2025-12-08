Слухи о трансфере Рафиньи: игрок раскрыл свою позицию
Неожиданная реакция бразильца
Рафинья опроверг информацию о своем возможном уходе из «Барселоны» ближайшим летом.
Вингер каталонского клуба отреагировал на видео популярного испанского тиктокера, который со ссылкой на Diario Sport заявил о якобы достигнутой договоренности бразильца и «Барселоны» относительно его перехода в чемпионат Саудовской Аравии при наличии выгодного предложения.
«Честно говоря, не понимаю, откуда они берут такую ерунду. Там постоянно появляются фейковые новости», – написал Рафинья.
Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2028 года. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 3 ассиста в 9 матчах Ла Лиги.
