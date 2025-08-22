Все решил один гол. Завершен первый матч 1/32 финала Кубка Украины
«Виктория» со счетом 1:0 обыграла «Ворсклу»
22 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Виктория» Сумы и «Ворскла» Полтава.
Матч состоялся на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Победу со счетом 1:0 одержали номинальные хозяева поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Судьбу встречи решил гол нападающего сумчан Артема Шпирьонка в середине первого тайма. 23-летний форвард сумел принять мяч между двумя защитниками полтавчан и осторожно отправил его в ворота мимо вратаря соперника.
Кубок Украины. 1/32 финала, 22 августа
Виктория – Ворскла – 1:0
Гол: Шпыренок, 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинского форварда хочет подписать Наполи
Бывший полузащитник «Динамо» разнес «бело-синих» за игру против израильской команды в Лиге Европы