Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решил один гол. Завершен первый матч 1/32 финала Кубка Украины
Кубок Украины
Виктория Сумы
22.08.2025 13:00 – FT 1 : 0
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
22 августа 2025, 14:59 | Обновлено 22 августа 2025, 15:07
1030
0

Все решил один гол. Завершен первый матч 1/32 финала Кубка Украины

«Виктория» со счетом 1:0 обыграла «Ворсклу»

22 августа 2025, 14:59 | Обновлено 22 августа 2025, 15:07
1030
0
Все решил один гол. Завершен первый матч 1/32 финала Кубка Украины
ФК Виктория Сумы

22 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Виктория» Сумы и «Ворскла» Полтава.

Матч состоялся на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Победу со счетом 1:0 одержали номинальные хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судьбу встречи решил гол нападающего сумчан Артема Шпирьонка в середине первого тайма. 23-летний форвард сумел принять мяч между двумя защитниками полтавчан и осторожно отправил его в ворота мимо вратаря соперника.

Кубок Украины. 1/32 финала, 22 августа

Виктория – Ворскла – 1:0

Гол: Шпыренок, 24

По теме:
Маяк – Металлист – 0:2. Победа в классе. Видео голов и обзор матча
С голами шедевром и курьезом. Металлист уверенно победил любительский Маяк
Пробой – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Ворскла Полтава
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Футбол | 21 августа 2025, 15:57 4
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба

Украинского форварда хочет подписать Наполи

«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 11:21 21
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби

Бывший полузащитник «Динамо» разнес «бело-синих» за игру против израильской команды в Лиге Европы

Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22.08.2025, 08:30
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22.08.2025, 07:14
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
ДЕВУШКА ДНЯ. Она – жена футболиста УПЛ, диджей и мама. Влада Танковская
Футбол | 22.08.2025, 15:07
ДЕВУШКА ДНЯ. Она – жена футболиста УПЛ, диджей и мама. Влада Танковская
ДЕВУШКА ДНЯ. Она – жена футболиста УПЛ, диджей и мама. Влада Танковская
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 3
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 13
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 141
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем