Кубок Украины
Виктория Сумы
22.08.2025 13:00 – FT 1 : 0
Ворскла
Коуч Виктории рассказал, как его команда переиграла в Кубке Украины Ворсклу

Анатолий Бессмертный рассчитывает выступить не хуже, чем в прошлом сезоне

ФК Виктория. Анатолий Бессмертный

Футболисты «Виктории» завоевали право выступать в 1/16 финала Кубка Украины, вынудив сойти с дистанции «Ворсклу» – 1:0.

Главный тренер сумской команды Анатолий Бессмертный эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какие надежды связывают его подопечные с выступлением в текущем розыгрыше.

«В прошлом сезоне «Виктория» впервые пробилась в четвертьфинал, конечно, хочется доказать, что это был не случайный взлет.

Поединок с «Ворсклой» запомнился своей бескомпромиссностью, никто не хотел уступать и борьба за инициативу шла буквально на каждом клочке поля. Конечно, при таких обстоятельствах трудно было рассчитывать на голепад.

Судьбу интересного противостояния решил один точный удар нашего Артема Шпыренка. Кстати, мы от него – воспитанника сумского футбола – ждали первого забитого мяча больше двух лет. Надеюсь, что, как говорится, лед прорвался и Артем на этом не остановится.

Еще на один момент хотелось бы обратить внимание. «Виктории» пока запрещают проводить календарные поединки в Сумах, а тратить в день матча по пять часов, чтобы доехать до своего «домашнего» стадиона в Киеве и потом еще играть – очень трудно. Поэтому не может не радовать, что «Виктории» разрешили играть в Тростянце и логистика занимает значительно меньше времени. В конце концов, мы играем для болельщиков, а в Сумской области их немало.

Что касается потенциального соперника в 1/16 финала, то в целом не имеет значения, с кем играть. Главное, чтобы на своем поле», – сказал тренер.

Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Ворскла Полтава Анатолий Бессмертный инсайд
Андрей Писаренко
