Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктория – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Кубок Украины
Виктория Сумы
22.08.2025 13:00 - : -
Ворскла
Кубок Украины
21 августа 2025, 22:43 |
Виктория – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26

Поединок состоится 22 августа в 13:00 по Киеву

Виктория – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
ФК Ворскла

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

22 августа состоится ряд матчей 1/32 финала Кубка Украины, среди которых и противостояние Виктория и Ворскла. Встреча состоится в 13:00 по киевскому времени.

Виктория

Сумской клуб имеет короткую историю, основан всего 10 лет назад, а получил профессиональный статус в 2021 году. За это время больших достижений у Виктории не было, хотя даже стабильное место в Первой лиге уже можно считать неплохим результатом.

Старт этого сезона, во втором по силе украинском дивизионе не самый лучший, в первом туре уступили дома Прикарпатью – 0:2, потом обыграли на выезде Чернигов – 2:1, а в последнем матче проиграли на своем поле Левому берегу – 1:2. Виктория с такими результатами расположилась на 11-й строчке, отрыв от опасной зоны составляет всего два очка, а отставание от топ-4 три балла. Иными словами, весь сезон впереди, еще можно бороться за повышение в классе.

Ворскла

Полтавский клуб непривычно видеть в Первой лиге, ведь команда старожил УПЛ, где удалось провести немало успешных сезонов. Ворскла вылетела из элиты, уступив в переходных встречах Кудровке, причем проиграли только в серии пенальти. Понижение в классе не возникло на ровном месте, у клуба были проблемы с финансами.

Старт сезона пока получился оптимистичным, так как Ворскла смогла набрать 7 очков в трех матчах, что позволяет делить лидерство в дивизионе. Команда начала сезон с двух домашних побед, сначала одолели Феникс-Мариуполь – 2:1, а потом ЮКСА – 3:0. В последнем туре была выездная нулевая ничья с Черноморцем.

Основная задача на сезон, вернуться в элиту украинского футбола, хотя и о кубке не стоит забывать, ведь это реальная возможность побороться за трофей, который клуб раньше выигрывал.

Прогноз

Соперники между собой ранее никогда не играли, а в предстоящей битве гости котируются небольшими фаворитами.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Виктория – 3,05, ничья – 3,39, победа Ворсклы – 2,22. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Кубок Украины тот турнир, где о себе могут заявить даже скромные клубы, поэтому они играют с особой мотивацией. Ворскла начала сезон лучше, я согласен с тем, что у полтавского клуба больше шансов на проход, поэтому ставлю на их успех с форой 0 за 1,56.

Прогноз Sport.ua
Виктория Сумы
22 августа 2025 -
13:00
Ворскла
Фора Ворсклы (0) 1.56
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Виктория Сумы Ворскла Полтава Кубок Украины по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
