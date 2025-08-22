Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Виктория Сумы
22.08.2025 13:00 – FT 1 : 0
Ворскла
22 августа 2025, 16:44 |
Виктория – Ворскла – 1:0. Минимальная победа. Видео гола и обзор

Смотрите видеосмотр матча 1/32 финала Кубка Украины

Виктория – Ворскла – 1:0. Минимальная победа. Видео гола и обзор
ФК Виктория

22 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Виктория» Сумы и «Ворскла» Полтава.

Матч состоялся на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Победу со счетом 1:0 одержали номинальные хозяева поля.

Кубок Украины. 1/32 финала, 22 августа

Виктория – Ворскла – 1:0

Гол: Шпирьонк, 24

Видеозапись матча

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Artem Shpyryonok (Виктория Сумы).
Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Ворскла Полтава видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
