22 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Виктория» Сумы и «Ворскла» Полтава.

Матч состоялся на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Победу со счетом 1:0 одержали номинальные хозяева поля.

Кубок Украины. 1/32 финала, 22 августа

Виктория – Ворскла – 1:0

Гол: Шпирьонк, 24

Видеозапись матча