22.08.2025 13:00 – FT 1 : 0
Кубок Украины22 августа 2025, 16:44 |
Виктория – Ворскла – 1:0. Минимальная победа. Видео гола и обзор
Смотрите видеосмотр матча 1/32 финала Кубка Украины
22 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Виктория» Сумы и «Ворскла» Полтава.
Матч состоялся на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Победу со счетом 1:0 одержали номинальные хозяева поля.
Кубок Украины. 1/32 финала, 22 августа
Виктория – Ворскла – 1:0
Гол: Шпирьонк, 24
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Artem Shpyryonok (Виктория Сумы).
