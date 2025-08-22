22 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Виктория» Сумы и «Ворскла» Полтава.

Матч состоится на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Начало игры в 13:00 по Киеву.

Главным арбитром матча будет Максим Скрипник с киевской области.

Виктория – Ворскла. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция