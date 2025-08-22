Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктория – Ворскла. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктория – Ворскла. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч начнется 22 августа в 13:00 по Киеву

УПЛ

22 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Виктория» Сумы и «Ворскла» Полтава.

Матч состоится на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Начало игры в 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Максим Скрипник с киевской области.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
