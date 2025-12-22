Защитник сумской «Виктории» Андрей Дедяев отреагировал на информацию о якобы его задержании и доставке в территориальный центр комплектования во время отпуска.

Ранее в сети появились сообщения, что футболиста якобы задержали в Каменском, где он поддерживал физическую форму. Впрочем, сам игрок оперативно опроверг эти слухи.

«Большое спасибо, но эта новость не соответствует действительности. Могу опровергнуть ее на 100%», – заявил Дедяев.

В сезоне 2025/26 защитник провел 19 матчей на клубном уровне и отдал две результативные передачи. Известна судьба украинского футболиста после слухов, что его забрал ТЦК