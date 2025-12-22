Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 декабря 2025, 22:22
Известна судьба украинского футболиста после слухов, что его забрал ТЦК

Андрей Дедяев опроверг эту информацию

Известна судьба украинского футболиста после слухов, что его забрал ТЦК
ФК Виктория. Андрей Дедяев

Защитник сумской «Виктории» Андрей Дедяев отреагировал на информацию о якобы его задержании и доставке в территориальный центр комплектования во время отпуска.

Ранее в сети появились сообщения, что футболиста якобы задержали в Каменском, где он поддерживал физическую форму. Впрочем, сам игрок оперативно опроверг эти слухи.

«Большое спасибо, но эта новость не соответствует действительности. Могу опровергнуть ее на 100%», – заявил Дедяев.

В сезоне 2025/26 защитник провел 19 матчей на клубном уровне и отдал две результативные передачи. Известна судьба украинского футболиста после слухов, что его забрал ТЦК

Комментарии 2
fedd1979
Вже відкупився )))
Ответить
+3
Face Control
Сколько тысяч зеленых отвалил?
Ответить
0
