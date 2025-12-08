Легенда Реала завершает выступления за Монтеррей

Защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос после поражения от «Толуки» (2:3) в Апертуре ответил на вопрос о том, собирается ли он продолжать выступления за клуб.

«Очевидно, да – это был мой последний матч в Мексике. Мы расстроены, но с чистой совестью – отдали на поле все. Нужно сделать выводы, подняться и принять, что это тоже часть футбола.

Самая большая боль – что мы не смогли подарить болельщикам еще один финал, ведь они заслуживали этого больше всех. Спасибо вам всегда за поддержку. Вперед, «Монтеррей»!», – написал Рамос в своих соцсетях.