Легенда Реала завершает выступления за Монтеррей
Испанский ветеран покидает Мексику
Защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос после поражения от «Толуки» (2:3) в Апертуре ответил на вопрос о том, собирается ли он продолжать выступления за клуб.
«Очевидно, да – это был мой последний матч в Мексике. Мы расстроены, но с чистой совестью – отдали на поле все. Нужно сделать выводы, подняться и принять, что это тоже часть футбола.
Самая большая боль – что мы не смогли подарить болельщикам еще один финал, ведь они заслуживали этого больше всех. Спасибо вам всегда за поддержку. Вперед, «Монтеррей»!», – написал Рамос в своих соцсетях.
Контракт испанского защитника рассчитан до конца года, поэтому уже сейчас он имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Организация считает боксера одним из лучших в истории
Львовяне прервали десятиматчевую беспроигрышную серию житомирской команды