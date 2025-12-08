Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Реала завершает выступления за Монтеррей
08 декабря 2025, 05:43
Легенда Реала завершает выступления за Монтеррей

Испанский ветеран покидает Мексику

Легенда Реала завершает выступления за Монтеррей
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос после поражения от «Толуки» (2:3) в Апертуре ответил на вопрос о том, собирается ли он продолжать выступления за клуб.

«Очевидно, да – это был мой последний матч в Мексике. Мы расстроены, но с чистой совестью – отдали на поле все. Нужно сделать выводы, подняться и принять, что это тоже часть футбола.

Самая большая боль – что мы не смогли подарить болельщикам еще один финал, ведь они заслуживали этого больше всех. Спасибо вам всегда за поддержку. Вперед, «Монтеррей»!», – написал Рамос в своих соцсетях.

Контракт испанского защитника рассчитан до конца года, поэтому уже сейчас он имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями.

Серхио Рамос Монтеррей Реал Мадрид
Михаил Олексиенко Источник
