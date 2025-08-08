Ничья Шахтера, успех Полесья, номинанты на ЗМ, скандал на Всемирных играх

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 7 августа.

1А. Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса

Первая часть дуэли оказалась заметно сложной для команды Турана

1B. Панатинаикос – Шахтер – 0:0. Боевая ничья в Афинах. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор первого матча Q3 Лиги Европы 2025/26

2А. ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить

Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию после матча с Панатинаикосом (0:0)

2B. ВИТОРИЯ – после матча с Шахтером: «Футбол нам кое-что должен и вернет долг»

Наставник Панатинаикоса провел пресс-конференцию после поединка Q3 ЛЕ с горняками

3A. Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК

Подопечные Ротаня уверенно контролировали игру и забили три безответных мяча

3B. Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

4A. Итоги первых матчей Q3 Лиги Европы. Ничья Шахтера с Панатинаикосом

Вечером 7 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы

4B. Итоги первых матчей Q3 Лиги конференций. Успешная игра Полесья

Вечером 7 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций

5. Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр

Организаторы считали, что жакеты украинок напоминали национальный флаг

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги

Гиорги Гочолеишвили сезон 2025/26 проведет в «Гамбурге»

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило футболиста в чемпионат Нидерландов

Джастин Лонвейк предстоящий сезон проведет в «Фортуне»

6C. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отправил 6 игроков в аренду

Клуб отдал футболистов в команды УПЛ, Первой и Второй лиги

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Названы все претенденты на Золотой мяч

Среди фаворитов – Дембеле, Салах и Ямаль

7B. Без победителя КЧМ. Объявлены претенденты на звание лучшего кипера года

France Football выбрал 10 номинантов на трофей Льва Яшина

7C. Ямаль присутствует? Известны претенденты на звание лучшего молодого игрока

В список номинантов на Kopa Trophy попали 10 футболистов

7D. Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года

France Football выбрал 5 номинантов

8A. Хет-трик Роналду. Аль-Наср разгромил португальскую команду в спарринге

Саудовский коллектив уверенно переиграл Риу Аве в товарищеском матче со счетом 4:0

8B. Кейн мог оформить даже дубль. Бавария разбила Тоттенхэм на Альянц Арене

Мюнхенцы одолели шпор со счетом 4:0 в товарищеском матче, Гарри забил на 12-й минуте

9A. Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале

Виктория Мбоко в трех сетах одержала победу над Наоми Осакой и завоевала трофей!

9B. Торонто спасен! Эффектный камбек: стал известен чемпион канадского Мастерса

Бен Шелтон в трех сетах нанес поражение Карену Хачанову и завоевал титул

10A. ЮЧУ-2025. Два промаха не проблема: Тарасюк уверенно выиграл спринт

Тарас оторвался от второй ступеньки на 35 секунд

10B. ЮЧУ-2025. Стало известно, кто выиграл первую гонку с отрывом в 27 секунд

Юниорки провели гонку в дисциплине спринт

11A. Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке

Бразильский вингер стал рекордной продажей в истории «Александрии»

11B. Последняя надежда Юнайтед? Зачем клуб взял директором спеца из Формулы-1

Майк Сансони призван помочь «красным дьяволам» наладить результаты и вернуть былое величие