Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Был лидером в УПЛ. Левый Берег попрощается с опытным игроком
Украина. Первая лига
Был лидером в УПЛ. Левый Берег попрощается с опытным игроком

Олег Синица покинет «аистов»

Левый Берег. Олег Синица

Опытный вингер «Левого Берега» Олег Синица покинет клуб, сообщает Sport Arena.

Вместе с «аистами» Синица поднялся в УПЛ, где провел прошлый сезон-2024/25, а всего в составе «Левого Берега» Олег отыграл уже третий сезон.

В текущей кампании на счету 29-летнего вингера 12 матчей за клуб из Киевщины, в которых он не отметился результативными действиями.

«Левый Берег» начинал нынешний сезон под руководством Андрея Гаврюшова, а в начале октября команду возглавил Александр Рябоконь. После смены главного тренера киевляне выдали невероятно успешную концовку первой части сезона, уйдя на зимнюю паузу на втором месте турнирной таблицы Первой лиги.

Левый Берег Киев Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы Олег Синица
Иван Чирко Источник: Sportarena
