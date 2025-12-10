Был лидером в УПЛ. Левый Берег попрощается с опытным игроком

Опытный вингер «Левого Берега» Олег Синица покинет клуб, сообщает Sport Arena.

Вместе с «аистами» Синица поднялся в УПЛ, где провел прошлый сезон-2024/25, а всего в составе «Левого Берега» Олег отыграл уже третий сезон.

В текущей кампании на счету 29-летнего вингера 12 матчей за клуб из Киевщины, в которых он не отметился результативными действиями.

«Левый Берег» начинал нынешний сезон под руководством Андрея Гаврюшова, а в начале октября команду возглавил Александр Рябоконь. После смены главного тренера киевляне выдали невероятно успешную концовку первой части сезона, уйдя на зимнюю паузу на втором месте турнирной таблицы Первой лиги.