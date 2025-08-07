Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хет-трик Роналду. Аль-Наср разгромил португальскую команду в спарринге
07.08.2025 22:00 – FT 4 : 0
07 августа 2025, 23:50 | Обновлено 07 августа 2025, 23:56
Хет-трик Роналду. Аль-Наср разгромил португальскую команду в спарринге

Саудовский коллектив уверенно переиграл Риу Аве в товарищеском матче со счетом 4:0

Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа состоялся товарищеский матч между командами Аль-Наср и Риу Аве.

Поединок прошел на стадионе Алгарве в Фару-Луле. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу саудовского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик в этой встрече оформил легендарный португальский форвард Криштиану Роналду. Эти забитые мячи не идут КриРо в официальную статистику. У Криштиану, который мечтает преодолеть планку в 1000 голов, сейчас 937 мячей.

Еще один гол для Аль-Насра на 15-й положил Мохамед Симакан. А на 63-й Садио Мане не реализовал пенальти.

Аль-Наср перед стартом нового сезона проведет еще один контрольный поединок – 10 числа подопечные Жорже Жузуша сыграют с испанской Альмерией.

Товарищеский матч. 7 августа

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Риу Аве (Португалия) – 4:0

Голы: Симакан, 15, Роналду, 44, 63, 68 (пен.)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
