Аль-Наср Эр-Рияд

07.08.2025 22:00 – FT 4 : 0
Саудовская Аравия08 августа 2025, 04:38 |
119
0
Аль-Наср – Риу Аве – 4:0. Как Роналду оформил хет-трик. Видео голов и обзор
7 августа состоялся товарищеский матч между командами Аль-Наср и Риу Аве.
Поединок прошел на стадионе Алгарве в Фару-Луле. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу саудовского клуба.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хет-трик в этой встрече оформил легендарный португальский форвард Криштиану Роналду.
Товарищеский матч. 7 августа
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Риу Аве (Португалия) – 4:0
Голы: Симакан, 15, Роналду, 44, 63, 68 (пен.)
Видеообзор матча
