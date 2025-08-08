Аль-Наср Эр-Рияд

7 августа состоялся товарищеский матч между командами Аль-Наср и Риу Аве.

Поединок прошел на стадионе Алгарве в Фару-Луле. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу саудовского клуба.

Хет-трик в этой встрече оформил легендарный португальский форвард Криштиану Роналду.

Товарищеский матч. 7 августа

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Риу Аве (Португалия) – 4:0

Голы: Симакан, 15, Роналду, 44, 63, 68 (пен.)

Видеообзор матча