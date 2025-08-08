Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Аль-Наср Эр-Рияд
07.08.2025 22:00 – FT 4 : 0
Риу Аве
Саудовская Аравия
08 августа 2025, 04:38
Смотрите видеообзор товарищеского матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

7 августа состоялся товарищеский матч между командами Аль-Наср и Риу Аве.

Поединок прошел на стадионе Алгарве в Фару-Луле. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу саудовского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик в этой встрече оформил легендарный португальский форвард Криштиану Роналду.

Товарищеский матч. 7 августа

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Риу Аве (Португалия) – 4:0

Голы: Симакан, 15, Роналду, 44, 63, 68 (пен.)

Видеообзор матча

товарищеские матчи Криштиану Роналду пенальти Аль-Наср Эр-Рияд хет-трик учебно-тренировочные сборы Риу Аве Садио Мане Мохамед Симакан видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
