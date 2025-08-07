ВИДЕО. Роналду отметился забитым мячом в товарищеском матче в Португалии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
07 августа 2025, 23:10
Криштиану забил за Аль-Наср в товарищеском поединке против Риу Аве

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

7 августа проходит товарищеский матч между командами Аль-Наср (Саудовская Аравия) и Риу Аве (Португалия).

Коллективы играют на стадионе Алгарве в Фару-Луле, Португалия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм саудовский клуб выиграл со счетом 2:0. Первым отличился Мохамед Симикан на 15-й минуте, а на 44-й второй мяч оформил легендарный Криштиану Роналду.

КриРо забил во втором контрольно матче подряд. 30 июля именитый форвард положил гол в ворота французской Тулузы.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
