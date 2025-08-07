ВИДЕО. Роналду отметился забитым мячом в товарищеском матче в Португалии
Криштиану забил за Аль-Наср в товарищеском поединке против Риу Аве
7 августа проходит товарищеский матч между командами Аль-Наср (Саудовская Аравия) и Риу Аве (Португалия).
Коллективы играют на стадионе Алгарве в Фару-Луле, Португалия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Первый тайм саудовский клуб выиграл со счетом 2:0. Первым отличился Мохамед Симикан на 15-й минуте, а на 44-й второй мяч оформил легендарный Криштиану Роналду.
КриРо забил во втором контрольно матче подряд. 30 июля именитый форвард положил гол в ворота французской Тулузы.
ВИДЕО. Роналду отметился забитым мячом в товарищеском матче в Португалии
