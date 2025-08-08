Итоги первых матчей Q3 Лиги Европы. Ничья Шахтера с Панатинаикосом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
08 августа 2025, 00:40 | Обновлено 08 августа 2025, 00:59
Вечером 7 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы

ФК Шахтер

Вечером 7 августа состоялись матчи квалификации Лиги Европы 2025/26.

Сыграны все первые поединки, и судьба противостояний во всех парах будет определена через неделю.

Вничью завершилась игра в Афинах между командами Панатинаикос и Шахтер Донецк (0:0)

Ответный матч запланирован на 14 августа в польском городе Краков.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги Европы, где встретится с турецким клубом Самсунспор.

А проигравший сыграет в Q4 Лиги конференций против неудачника пары Серветт – Утрехт (1:3 в первой игре).

🔹 Лига Европы. Квалификация Q3

Первый матч, 7 августа 2025

Панатинаикос (Греция) – Шахтер Донецк (Украина) – 0:0

Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:3

Голы: Бьярталид, 77 – Франкулино, 14, Гогорза, 32, Кастильо, 79

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноа (Армения) – 1:1

Голы: Де Барр, 45+9 – Брис, 9

АЕК Ларнака (Кипр) – Легия (Польша) – 4:1

Голы: Понс, 16, Ангельски, 48, Чакон, 78, Райович, 85 (автогол) – Нсаме, 18

Хеккен (Швеция) – Бранн (Норвегия) – 0:2

Голы: Магнуссон, 28, 57

ЧФР Клуж (Румыния) – Брага (Португалия) – 1:2

Голы: Синьян, 30 – Горби, 17, 50

ПАОК (Греция) – Вольфсбергер (Австрия) – 0:0

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия) – 1:1

Голы: Бильбия, 72 (пен) – Томсен, 18

Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды) – 1:3

Голы: Гийемено, 12 – Барон, 52 (автогол), Хореманс, 55, Зехиел, 62

ФКСБ Стяуа (Румыния) – Дрита (Косово) – 3:2

Голы: Бирлиджа, 64, 90+4 (пен), Граовац, 72 – Туша, 7, Манай, 50

Результаты Q3 Лиги Европы

Пары Q4 Лиги Европы

Инфографика

Туран пояснил, почему Шахтер не сумел переиграть Панатинаикос в Лиге Европы
Арда Туран имеет в своем активе уже 5 еврокубковых матчей во главе Шахтера
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Лига Европы Шахтер Донецк Панатинаикос - Шахтер Панатинаикос выбор редакции статистические расклады Линкольн Ред Импс Ноа Ереван Риека Шелбурн РФШ Рига КуПС Хамрун Спартанс Маккаби Тель-Авив Зриньски Мостар Брейдаблик ФКСБ (Стяуа) Бухарест Дрита АЕК Ларнака Легия Варшава Фредрикстад Мидтьюлланд ЧФР Клуж Брага Вольфсбергер ПАОК Серветт Утрехт Хеккен Бранн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
