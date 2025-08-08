Итоги первых матчей Q3 Лиги Европы. Ничья Шахтера с Панатинаикосом
Вечером 7 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы
Вечером 7 августа состоялись матчи квалификации Лиги Европы 2025/26.
Сыграны все первые поединки, и судьба противостояний во всех парах будет определена через неделю.
Вничью завершилась игра в Афинах между командами Панатинаикос и Шахтер Донецк (0:0)
Ответный матч запланирован на 14 августа в польском городе Краков.
Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги Европы, где встретится с турецким клубом Самсунспор.
А проигравший сыграет в Q4 Лиги конференций против неудачника пары Серветт – Утрехт (1:3 в первой игре).
🔹 Лига Европы. Квалификация Q3
Первый матч, 7 августа 2025
Панатинаикос (Греция) – Шахтер Донецк (Украина) – 0:0
Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:3
Голы: Бьярталид, 77 – Франкулино, 14, Гогорза, 32, Кастильо, 79
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноа (Армения) – 1:1
Голы: Де Барр, 45+9 – Брис, 9
АЕК Ларнака (Кипр) – Легия (Польша) – 4:1
Голы: Понс, 16, Ангельски, 48, Чакон, 78, Райович, 85 (автогол) – Нсаме, 18
Хеккен (Швеция) – Бранн (Норвегия) – 0:2
Голы: Магнуссон, 28, 57
ЧФР Клуж (Румыния) – Брага (Португалия) – 1:2
Голы: Синьян, 30 – Горби, 17, 50
ПАОК (Греция) – Вольфсбергер (Австрия) – 0:0
Зриньски (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия) – 1:1
Голы: Бильбия, 72 (пен) – Томсен, 18
Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды) – 1:3
Голы: Гийемено, 12 – Барон, 52 (автогол), Хореманс, 55, Зехиел, 62
ФКСБ Стяуа (Румыния) – Дрита (Косово) – 3:2
Голы: Бирлиджа, 64, 90+4 (пен), Граовац, 72 – Туша, 7, Манай, 50
